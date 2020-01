Slut med opdateringer

Sonos trækker stikket til sine ældste produkter - se her hvad det betyder for kunderne

Du kender det allerede, hvis du ejer en mobiltelefon eller et nyere fjernsyn. Firmaerne mister hurtigt interessen for at opdatere dit udstyr.

I dag trak højttalerproducenten Sonos så et lignende kort og advarede sine kunder om, at firmaets ældste produkter ikke længere bliver opdateret eller få de nyeste funktioner.

Svært at følge med

Der er dog tale om højttalere og andet udstyr, som er mere end 10 år gammelt. Blandt andet den første generation af Sonos Play:5, men også følgende enheder:

Zone Players, Connect, Connect:Amp, CR200 og Bridge.

Med over 10 års levetid er det betydeligt længere tid, end andre elektronikproducenter giver deres kunder, før deres udstyr 'forældes'.

I et blogindlæg forklarer Sonos samtidig, at det er svært at få de nyeste tjenester og funktioner til at virke på det ældre udstyr, fordi det ganske enkelt ikke er kraftigt nok og mangler de komponenter, som sættes i nyere modeller.

Få rabat for at ødelægge

Ifølge firmaet er løsningen for de berørte kunder derfor to ting: Lev med dit udstyr indtil det bare holder op med at virke ordentligt. Eller byt det nu til noget nyt mod en rabat.

Gør man det sidste, bliver udstyret elektronisk gjort ubrugeligt, hvilket kritikere har kaldt noget miljøsvineri, så længe der faktisk kan komme lyd ud af enhederne.

