Smart køkken: Robo-kok er fremtiden

Først fik vi smartphone, derefter smartcar, og nu kan man snart få et smart kitchen, hvis det står til Samsung.

På elektronikmessen CES i Las Vegas har den sydkoreanske elektronikgigant fremvist sit bud på fremtidens hjælper i køkkenet, i form af to robotarme, der laver maden for dig, mens du nyder en kop kaffe - naturligvis også brygget af robot-kokken, der går under navnet Bot Chef.

I videoen ovenfor kan du se Bot Chef tilberede tofu og brygge en kop kapselkaffe. På CES-messen sås den desuden lave en tofu-salat helt fra bunden, mens den gennemgik skabene i det opstillede køkken for de nødvendige ingredienser.

Ifølge Techradar er Bot Chef dog ikke tænkt som en personlig kok, men nærmere en køkkenassistent, der gør madlavningen nemmere.

Samsung kan endnu ikke sige hvornår robokokken bliver tilgængelig i handel. Til gengæld bestræber man sig på at gøre prisen overkommelig, lyder det.

