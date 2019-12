Smart termostat gør dit sommerhus klogere

Tyske Tado er kendt for sine avancerede og ganske smarte termostater til hjemmet. Men en ny enhed kaldet Smart AC Control V3+ går skridtet videre og fungerer som styreenhed for selv ældre varmepumper i for eksempel dit sommerhus.

Ekstra Bladet har de seneste måneder testet enheden, der fungerer godt. Opsætningen af den fysiske enhed, som kommunikerer med din varmepumpe, er enkel, men kræver naturligvis at du har internetadgang, hvis du skal have glæde af muligheden for at fjernovervåge og styre din varmepumper med Tado's app.

Ideen med Smart AC Control V3+ er, at du helt som med den fysiske fjernbetjening til din varmepumpe bruger Tado-enheden til - via infrarøde kommandoer - at styre pumpen. Og her er der to muligheder: enten overtager Tado hele styringen. Eller også nøjes Tado med at sende ordrer til pumper, som herefter selv styrer, hvordan varmefordelingen skal ske.

Vi valgte det sidste, da varmepumpen havde langt bedre styr på den del af arbejdet, end Tado har. Ved at lade Tado tage hele styringen, bliver der sendt signal, hver gang Tado mener, at temperaturen er for langt nede. Og så beder Tado om fuld kraft på pumpen, hvilket udløser mange bip og tænd/sluk-situationer.

Vores råd er, at du kun lader Tado bestemme alt, hvis du har en meget dum varmepumpe. I alle andre situationer skal du bruge Tado som en forholdsvis simpel fjernbetjening, hvor der alene sker noget, når du for eksempel beder om at få hævet temperaturen eller slukket.

Selvom der er tale om avanceret styreenhed, har Tado'en også flere begræsninger. For eksempel får du ikke svar tilbage fra din varmepumpe på, om kommandoen er forstået. Du kan heller ikke sænke temperaturen til mindre end 16 grader via Tado'en, selvom vores varmepumpe var i stand til at gå helt ned til otte grader.

Tado's app er overskuelig og flot lavet, men du skal betale for et abonnement, hvis du vil udnytte alle funktioner. Pr-foto

Det, du skal glæde dig over ved enheden, er derimod, at den gør din eksisterende varmepumpe i stand til at koble sig til flere avancerede tjenester som Apples Homekit eller Google Assistent. Det fungerer rigtigt godt.

Der er også indbygget geofencing direkte i Tado, så du kan få udført automatiske kommandoer, når du nærmer dig eller fjerner dig fra dit hus. Det kræver imidlertid et abonnement og kan gratis udføres i for eksempel Homekit.

Tado'en har indbygget en detektor, der opdager, hvis et vindue eller en dør står åben. Men du skal igen betale for et abonnement, hvis du vil have systemet til automatisk at slukke for varmen eller gøre andre ting.

Vores dom over Tado Smart AC Control V3+ er forbeholdene til trods meget positiv. Enheden har en fornuftig pris og vil være et nyttigt supplement særligt for dem, der vil gøre varmestyringen smartere i et hjem med ældre varmepumper.

