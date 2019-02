Smarte ure, der ikke ligner smarte ure

De smarte ure er ikke helt klar til at overtage verden. Hvis uret har en stor farveskærm, er der nemlig en risiko for, at der også følger et eller flere irriterende kompromisser med i købet. Apple Watch er måske det bedste eksempel. I sin nyeste udgave kan modellen lave et EKG-tjek af sin ejer, når snart softwaren er på plads, men batterilevetiden er stadig kun op til 18 timer.

Jeg har altid elsket teknologi, og hvis en gadget har en skærm og nogle knapper, er det ofte meget mere interessant i mine øjne, end en ting der ikke har det. Men i nogle tilfælde kan det være godt at tage konsekvensen af, at teknologien endnu ikke er helt på plads. Måske kan tingene tjene os bedre, hvis de ikke forsøger det, de ikke helt kan i dag?

Det er præcis, hvad hybrid urene gør. Vi taler her om ure, der typisk har ugers, nogle gange måneders, batterilevetid. De ligner tit helt almindelige ure. Men de er teknologi i forklædning. Under urets visere og den traditionelle urskive findes både et Bluetooth-modul og accelerometre. Nogle gange får du også hjertefrekvensmåling indbygget i disse ur.

Vi taler om ure, der går så langt, som teknologien tillader dem, men ikke en millimeter længere. De er begrænset i funktionalitet, men de funktioner, de har, fungerer godt. For nogle trækker det også ned, at hybrid urene ligner almindelige ure så meget, som de gør.

Hvilken model motiverer dig bedst?

En af de ting, du grundlæggende ikke får med et hybrid ur, er den farverige motivationsfaktor, du kan få i et Fitbit eller Apple Watch, hvor præstationslogoer hopper rundt på skærmen for at lykønske dig med at have gået dine 10.000 skridt om dagen.

Derfor er måske det vigtigste punkt i denne test, hvilket af urene der motiverer bedst ved at give dig gode oplysninger om dine præstationer undervejs. Dette kan ske enten med en lille skærm indbygget ved siden af urets visere, eller når opgaven løses på en anden måde. Flere af urene i testen har et ekstra display, der angiver aktivitet - og så er spørgsmålet, hvor godt det virker.

Praktiske spørgsmål som batterilevetid og følelsen af kvalitet er også vigtige. Vi mister trods alt nogle funktionaliteter ved at vende ryggen til et ægte smartur. Derfor er det vigtigt, at vi også får det, som vi forventer. Nemlig et godt ur, der ikke hele tiden skal oplades, og som ser godt ud på armen. Ellers ender du bare med de samme kompromisser, som købet af et smartur medfører.

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

WITHINGS STEEL HR SPORT 40MM

Veteranen er den bedste

Withings Steel HR blev lanceret for cirka tre år siden og er tilgængelig med både Nokia og Withings logo på urets skive. Med undtagelse af softwareopdateringer og ændringer i design har modellen set ens ud, siden den blev lanceret. Og det er godt, fordi der findes faktisk ikke for pengene et hybrid ur, som er bedre gennemtænkt end Steel HR.

Som de fleste af urene i testen, har Steel HR en ekstra skærm under urets visere til at fortælle dig, hvor tæt du er på dit aktivitetsmål.

Uret har også en lille rund skærm øverst. Her vises informationer, hvis nogen ringer, og du kan se pulsdata, hvis uret er i træningstilstand. Uret gemmer søvndata og skridt, ligesom det kan udføre forskellige aktivitetsprogrammer. Steel HR bruger din mobils GPS til at logge, hvor du har været, og den medfølgende app lader dig også synkronisere data med Googles eller Apples sundhedsløsninger. Ved moderat aktivitetsbrug får du et par ugers batteritid ud af uret, hvilket er godt klaret af et ur, der løbende kan måle din hjertefrekvens.

Begge udgaver af uret virker lidt små på store håndled. New Steel HR Sport har et opdateret design med perforeret rem, der er bedre til brug under træning, men efter den normale Steel HR model fik en softwareopdatering, er de to ure ellers ens.

Vi kunne have ønsket os en mulighed for at købe med safirglas, og Steel HR er, som de fleste af urene i testen, lidt for ivrig med at tælle skridt, men ellers er uret testens klare vinder.

Set til 1998 kroner.

Fordele

Lang batterilevetid

Pulsmåling

Enkelt og smukt design

Automatisk måling

Søvnmåling

Det bør du overveje

Lidt spinkelt bygget

Ikke safirglas

GARMIN VIVOMOVE HR

Prisbillig og god model fra Garmin

På et marked, hvor urene ofte eksisterer i to og tre år, er Vivomove HR 'en nykommer.' Uret har normale urvisere og en skærm, du ikke kan se, når den ikke er i brug. Her får du et hybrid ur, der forsøger at kunne ganske få ting, og batterilevetiden er angivet som sparsomme fem dage, hvilket uret så også holder.

Dette er det ur, der måler mest af urene i testen. Det måler naturligvis både aktiviteter og søvn, og har sine egne funktioner til brug under styrketræning. Det er lidt irriterende, at uret ikke har en konstant aktivitetsindikator, men hvis du banker på urglasset, viser skærmen hurtig en status.

Udover de regelmæssige målinger laver uret daglige målinger af din puls og holder styr på, hvor stresset du er. Det har den mest omfattende app og flest informationer af alle, og nærmer som mere traditionel aktivitetsovervågning. Hvis der er sådan en ting, du leder efter, får du meget for pengene i et ur, der er virkeligt flot udført. Men du får altså ikke den bedste batterilevetid, som et hybrid ur normalt leverer.

Set til 1268 kroner.

Fordele

Flot design

God kvalitetsoplevelse

Detaljerede aktivitetsrapporter

Detaljeret søvnovervågning

Pulsmåling

God pris

Det bør du overveje

Ingen konstant aktivitetsvisning

Svag batterilevetid

Nogle begrænsninger i tilpasning af displaet

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

KRONABY APEX A1000-3112

En lækkerhed fra Sverige

Kronaby Apex er det dyreste ur, vi har med i testen. Det koster over 4000 kroner, men så ser det også ud, som det gør. Her får du en solid og poleret rustfrit stål ramme med safir krystal over urskiven.

Der er store, hvide tal på urskiven og et let læderarmbånd. Det ligner rigtigt meget et ur, men udseendet bedrager. Der er ikke mindre teknologi i dette ur, men den er anderledes.

På aktivitets fronten er uret ganske simpelt. Det eneste, det kan gøre, er at tælle skridt og aktivitetstid. Pulsen måler det ikke.

Du kan via Kronaby-appen se data fra dine aktiviteter eller via Google Fit og Apples aktivitetsapp. Men uret tæller det meste af tiden for meget og tæller simple, stillesiddende aktiviteter, som om du har kørt bil.

Uret har en ekstra viser, der bevæger sig mod 100 procent af dit mål. Det har endnu en viser, der kan bruges til at vise dagen på ugen eller verdenstid.

Det er fedt, at man kan fjernbetjene mange af funktionerne på telefonen med urets knapper. Og IFTTT-supporten vil sikkert tiltale mange brugere.

Skulle uret vinde denne test, kræver det dog, at det bliver væsentligt mere præcist og får flere funktioner på aktivitets fronten. Men hvis du kan leve med det, får du absolut den bedste kvalitet for pengene i dette ur.

Set til 4488 kroner.

Fordele

Testens flotteste design

Lang batterilevetid

To visere med ekstra informationer

IFTTT Support

Fjernbetjening af mobile funktioner

Meddelelse om begivenheder

Det bør du overveje

Den højeste pris i testen

Tæller for mange skridt

Har ingen pulsmåler

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

FOSSIL Q MACHINE SMOKE

Fossil Q er på sporet

Det ser godt ud, men kvaliteten føles ikke helt så god, når du først bruger Fossil Q Machine Smoke. Metallænken støjer meget og virker ikke særligt godt bygget. Urets prøver ganske enkelt at give indtryk af, at det har en meget højere pris, end du faktisk har givet for det.

I praksis er Fossil Q-uret dog ikke så dårligt. Det ser stort set ud som Withings ur med sine ekstra visere under de normale visere. Men det mangler hjertefrekvensmåling, som de to bedste i testen har.

Knapperne på siden af ​​uret minder om dem på Kronaby uret, hvor de fjernstyrer telefonen, eller ændrer hvad viserne skal gøre. Du kan bruge den ekstra viser til at visualisere, hvor tæt du er på ​​dit aktivitetsmål. Den kan også bruges til at vise tiden et andet sted på kloden.

Uret har en forholdsvis lav pris, men kvalitetsfølelsen er vigtig, når det trods alt skal se ud som et almindeligt ur. Fossil Q tæller også lidt for mange skridt, når du går.

Set til 2091 kroner.

Fordele

Anstændigt design

Fjernbetjening af mobilen

Egen viser til skridttælling

Lang batterilevetid

Det bør du overveje

Tæller for mange skridt

Larmende metaldesign

Ingen hjertefrekvensmåling

Svag søvnregistrering

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

SKAGEN JORN CONNECTED SKT1202

Knirkende bånd og lækker visning

Igen et ur, der ser rigtig godt ud, men ikke føles helt så godt tæt på. Skindremmen knirker voldsomt efter selv længere tids brug. Og selvom producenten lover, at remmen er af ægte læder, føles den ikke sådan.

Det kan selvfølgelig ændres med en ny rem, og selve urkassen er ganske pæn. Men her er kun to visere, der vise både tiden og din aktivitet. Det er lidt tyndt. Derfor skal du aktivt bede uret om at vise dig aktiviteten ved hjælp af en af de tre knapper på siden af uret.

Dette ur har også de færreste funktioner. Det er forståeligt, når alt vises med de blot to visere, du har til rådighed. Skagen-urene er tæt forbundet til urene fra Fossil. Derfor er funktionsniveau og app meget ens. Det gælder også tendensen til at tælle lidt for mange skridt.

Set til 1595 kroner.

Fordele

Flot design

Lang batterilevetid

Fjernbetjening af mobilen

Det bør du overveje

Knirkende læderrem

Svag søvnregistrering

Ingen hjertefrekvensmåling

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

CASIO G-SHOCK GBA-800-7A

Har skridttæller, men …

Casios G Shock-modeller er veteraner på markedet med et design, du enten elsker eller hader. I GBA-800 fandt vi et ur, som i hvert fald på overfladen gør, hvad vi forventer af et hybrid ur.

Det er analogt, men med en digital ekstra skærm. Det tæller skridt, har Bluetooth og app. Men her stopper det så, da urets hverken måler puls eller søvnkvalitet- eller længde.

Du kan heller ikke bruge data fra skridttællingen til ret meget. Det er nemlig det eneste ur i testen, der ikke kan forbindes til Apples eller Googles sundhedsløsninger. Casios app virker samtidig tættere på legetøj end et værktøj.

Alt har det samme hårde G-Shock design, og der er langt mellem de nyttige funktioner. Både appen og skridttælling virker mere som gimmicks end som nyttige hjælpemidler til en aktiv livsstil.

Set til 800 kroner.

Fordele

Lang batterilevetid

Har skridttæller

Det bør du overveje

Skridttælleren synkroniseres manuelt

Ingen hjertefrekvensmåling

Frygtelig app

Ingen integration med Google / Apple

Svag læsbarhed på de digitale elementer