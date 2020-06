Jeg har de seneste år testet mange hovedtelefoner. Flertallet af dem er in-ear-modeller, men der er også en del, der som dagens testmodel dækker hele øret, altså over-ear.

I denne kategori kan man groft sagt dele produkterne i tre bunker: Modellen, der ikke gør et stort indtryk og blot er en af mange. Modellen, der dumper med et brag. Og så modellen, der skiller sig ud og kan noget helt særligt, der gør den fortjent til ros.

N700NC M2 hører til i sidstnævnte kategori. Og hovedtelefonen, der er produceret af østrigske AKG (nu ejet af Samsung, red.), har en helt særlig kvalitet. Nemlig at det er en all-round-model, som mange vil have glæde af. Også dem som stiller store krav til deres hovedtelefon.

I samarbejde med PriceRunner - læs mere i bunden af artiklen

Se også: Gør havefesten til ren gas

Fremragende komfort

Lad os begynde med komforten der har stor betydning for over-ear-hovedtelefoner. Nogle modeller presser hårdt mod ørerne og hovedet. Eller endnu værre giver 'våde ører' ved længere tids brug.

De problemer har N700NC M2 ikke. Hovedtelefonen sidder rigtigt godt og presser ikke for meget.

Det betyder ikke, at du kan bruge dem i mange timer uden at mærke dem. Men hvis du som andre fornuftige lydforbrugere tager en pause fra hovedtelefonen i hvert fald en gang i timen, er der ingen ergonomiske problemer med modellen.

Den er samtidig velbygget og føles lækker at røre ved og se på.

I samarbejde med PriceRunner - læs mere i bunden af artiklen

Der følger et specialkabel - 3,5 til 2,5 millimeter - samt en flyadapter og USB-C-ladekabel med i salgskassen. Du får også et udmærket etui til den sammenklappelige hovedtelefon. Foto: Ekstra Bladet

Alt for teknisk equalizer

Lyden i N700NC M2 er helt som modellens komfort og design 'smør for ørerne'. Direkte ud af salgskassen får du således en hovedtelefon, der lydmæssigt dækker bredt og leverer en større kvalitet, end du betaler for.

Hvis du jagter en hovedtelefon, som er meget basset, skal du nok finde en anden, da modellen i stedet er kalibreret til et mere neutralt udtryk, der ligger tæt på det, som musikstudiet er gået efter at levere. Det er godt.

Når det gælder justeringer i form af den indbyggede equalizer i AKG-appen, så er den ikke meget bevendt, medmindre du er meget teknisk skruet sammen.

Der er ingen faste indstillinger i equalizeren, og det er bøvlet at lave sin egen equalizer, som faktisk gør det, du vil have den til.

I samarbejde med PriceRunner - læs mere i bunden af artiklen

De fysiske knapper er lidt små i det, men fungerer godt, når du først har lært at lokalisere dem. Foto: Ekstra Bladet

Støjreduktion altid på

Det trækker også ned, at den ellers udmærkede støjreduktion ikke kan slås fra, medmindre du dropper den trådløse funktion fra og bruger det medfølgende specialkabel.

Ellers har du kun to muligheder: støjreduktion slået fuldt til eller slået til med ambient sound, der lukker den omgivende lyd ind.

Konsekvensen er, at hovedtelefonen leverer maksimalt 23 timers batteritid i trådløs tilstand. Eller op til 32 timer med kablet i. Det tager lidt over to timer at lade enheden helt op.

I samarbejde med PriceRunner - læs mere i bunden af artiklen

Se også: Billig mobil er en batterimester

Equalizeren i appen fra ATK er mere teknisk end funktionel. Det kunne godt være lavet både nemmere og mere praktisk, end vi ser her. Skærmdump

I samarbejde med PriceRunner - læs mere i bunden af artiklen

Stærkt alternativ til de bedste

Selvom N700NC M2 stort set består testen med bravur, betyder det ikke, at den slår alle konkurrenterne.

Støjreduktion og god lyd er Sony fortsat mesteren over med sin prisvindende model WH-1000XM3, der snart kommer i en 4'er. Bose er også førende på særligt støjreduktion med sin seneste 700-model.

Det gode ved N700NC M2 er imidlertid, at der nu er et stærkt alternativ på hylden til de bedste hovedtelefoner. Og prisen er samtidig faldet en del siden lanceringen og har i dag et mere attraktivt prispunkt.

Ville jeg købe den selv? Bestemt - og jeg ville bruge den meget flittigt, som jeg har gjort under testen.