Snowden angriber Facebook: Værre end spioner

Hvad Snowden forsøgte at stoppe, er bare blevet overtaget af private virksomheder.

Det er en af konklusionerne i et stort interview, som den verdensberømte whistleblower netop har givet til techmediet Recode.

- Techfirmaerne har overvåget os i hemmelighed.

- Derfor kunne vi ikke gøre modstand mod overvågningen eller beskytte os imod den, siger Edward Snowden, der de seneste seks år har haft midlertidigt asyl i Rusland.

Mennesker misbruges

Ganske symbolsk er Snowden født blot et år tidligere end Mark Zuckerberg. Alligevel er afstanden mellem, hvad de mener om data og privatliv gigantisk.

- Typer som Mark Zuckerberg taler jo meget abstrakt om indsamling af data.

- Det er bare ikke data, der bliver misbrugt. Det er mennesker. Det handler om mennesker, som bliver manipuleret. Og det glemmer vi i den her debat, mener Edward Snowden.

Uskyldige liv ødelægges

I interviewet, der varer næsten to timer, erkender den tidligere efterretningsmand, at teknologi bestemt kan gavne verden. Men ikke på den måde som Facebook og Mark Zuckerberg forsøger at gøre det på.

- Facebook har adgang til alt. Google har adgang til alt.

- Modsat myndighederne, der er begrænset af love, når det gælder private data, så kan firmaerne samle de ting sammen, som de vil, siger Edward Snowden, der mener, at Facebook dermed er værre end de spioner hos NSA, som han i sin tid afslørede for masseovervågning.

- Vi har ingen love for, hvordan software må bruges i USA. Derfor er alle apps så fundamentalt usikre. Vi har ikke nogen straffelov, selvom databaserne indeholder så meget viden om selv de mest uskyldige liv, at man nemt kan ødelægge dem.

Frihed er privatliv

Snowden foreslår derfor, at man begrænser indsamling af data markant. Både når det gælder de typer af data, der må indsamles. Og hvor længe for eksempel Facebook kan beholde dem.

Snowden advarer samtidig mod at købe ideen om, at hvis man ikke har gjort noget galt, så har man intet at skjule.

- Privatliv findes for at beskytte dig mod magtfulde systemer, uanset hvad du laver.

- Men hvis du skal bevise, at du ikke er anderledes eller unormal, hvad er formålet så med at have en menneskerettighed? Rettigheder findes jo for at beskytte mindretal mod flertallet, mener han.