Snowden-journalist jages af korrupt styre i Brasilien

SIGTET: Myndighederne i Brasilien mener, at journalisten Glenn Greenwald har medvirket til at hacke embedsmænds telefoner

Det ligner et klassisk trick i spinbogen: Hvis man ikke kan lide budskabet, så går man til angreb.

Og netop det gør politiet og anklagemyndigheden i Brasilien, der ifølge New York Times netop har sigtet den amerikanske journalist Glenn Greenwald for at være kriminel hacker.

Afslørede amerikanske ulovligheder

Den 52-årige Greenwald blev verdensberømt, da han i 2013 mødtes med efterretningsagenten Edward Snowden og sammen med blandt andre dokumentaristen Laura Poitras og Guardian-journalisten Ewen MacAskill afslørede, hvordan de amerikanske myndigheder i årevis har udført ulovlig overvågning verden over.

De seneste mange år har Glenn Greenwald boet i Brasilien, hvorfra han driver mediet The Incept. Og det er blevet en torn i øjet på det udemokratiske styre, Brasilien i dag har.

Det er netop en serie af kritiske artikler om et råddent retsligt og politisk system i landet, der nu giver ham store problemer.

Journalisten Glenn Greenwald er blevet en belastning for det ganske korrupte styre i Brasilien. Foto: Silvia Izquierdo/Ritzau Scanpix

Truet med fængsel

Landets præsident Jair Bolsonaro har tidligere truet Greenwald med fængsel for hans kritiske dækning af landets politikere og embedsmænd.

Det er dog ikke første gang, at den undersøgende journalist kommer under pres fra myndighederne. I 2013 blev hans partner, David Miranda, tilbageholdt og fik sine ejendele ransaget af politiet i den britiske lufthavn Heathrow.

Det skete angiveligt i et forsøg på at finde beviser i sagen om Edward Snowden, som netop da var på sit højeste.

