Sonos Beam er årets bedste tv-højttaler til familien Danmark

Jeg burde være skuffet.

Skuffet over, at jeg har betalt næsten dobbelt for meget for Sonos seneste tv-højttaler, Playbase. For efter at have testet nyheden Sonos Beam til lidt over 3000 kroner, virker Playbase som et ringere køb.

Der er af gode, tekniske grunde ikke samme power i Beam som i en Sonos Playbase eller ditto Playbar. Men der er ikke dobbelt så meget lydkvalitet i disse to forvoksede og dyrere højttalere.

Se også: Kendt højttalerfirma: Derfor kan du ikke få Bluetooth hos os

AirPlay 2 og stemmestyring

Beam spiller med andre ord over, hvad man kan forvente af højttalerens størrelse og pris. Lyden er fyldig og spredes godt i selv en større stue.

Det er derfor svært at anbefale, at man skal gå efter de dyrere soundbars fra Sonos for at få god lyd. Dertil er Beam - som også understøtter AirPlay 2 og senere i år får stemmestyring med blandt andet Google Assistent - ganske enkelt et røverkøb.

Sonos Beam har en god størrelse, der ikke dominerer stuen eller dit fjernsyn. Pr-foto

Se også: 24 timer med Sonos AirPlay 2: Begrænset praktisk

Endelig HDMI

Som altid er Sonos-højttaleren også velbygget, nem at koble til et eksisterende system og ganske diskret i sit design.

Udover trådløs lyd via AirPlay 2 eller Sonos' egen standard kan du koble et nyere fjernsyn til højttaleren via HDMI ARC og styre både fjernsyn og tv-lyden.

Det er et markant fremskridt, men 'bor du stadig i fortiden', følger der en adapter til optisk lyd med i kassen.

Se også: Sådan vil kendt højttalerfirma svigte kunderne

En god begynder-højttaler

Under vores test var Beam sat sammen med to Sonos One som baghøjttalere.

Den opsætning fungerede godt, men man skal passe på med, at baghøjttaleren tager magten fra Beam.

Sonos One har i stereoopsætningen nemlig mere punch og kraft end Beam. Men det kan heldigvis reguleres via Sonos’ app, så Beam får en mere fremtrædende rolle end Sonos One.

Kombinationen af Beam og Sonos One giver dog uanset finindstillingen ikke verdens bedste surround system, du kan købe i dag. Langt fra.

Men i Sonos verden af lyd og til prisen er Beam et ganske godt valg for de fleste. Også som hjemmets første Sonos-højttaler.

Sonos Beam findes også i hvid. Pr-foto

Se også: Opdateres i dag: Nu kan du bruge AirPlay 2 på din Sonos-højttaler