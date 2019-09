Sonos bliver bærbar: Så dyr er den

Kombineret wi-fi og Bluetooth-højttaler er netop blevet lanceret under techmessen IFA i Berlin

Nogle nyheder er svære at holde på.

Sådan endte det også for Sonos Move, der er navnet på den nye bærbare højttaler fra den amerikanske producent af netværkshøjttalere. For både navn og billeder af enheden blev afsløret for flere uger siden.

Tidligere har Sonos lagt markant afstand til Bluetooth, men tidens trends og ejernes krav om at finde nye kilder til indtjening har tilsyneladende fået firmaet på bedre tanker.

Det skal den koste

Den tre kilo tunge højttaler, hvilket er inklusiv batteriet, virker som en normal Sonos-enhed. Også når du bruger den på netop batteridrift. Kravet er blot, at du kan koble Sonos Move på dit wi-fi-netværk.

Hvis du er uden for rækkevidde af det, kan du i stedet slå over på Bluetooth og bruge højttaleren som lignende produkter på markedet.

Ifølge Sonos kan den nye højttaler overleve både støv og våde stænk (IP56), ligesom den i gennemsnit holder strømmen i 10 timer ved normalt brug. På standby holder den strømmen mere end 10 gange så længe, lover firmaet.

Sonos Move kan forudbestilles til 2999 kroner fra i dag og leveres fra 24. september.

Det lancerede Sonos også Udover Sonos Move er der to andre nyheder på vej. Den ene er Sonos One SL, der ligner Sonos One bortset fra de indbyggede mikrofoner, der er pillet ud af denne enhed. Modellen kan købes fra 12. september til 1499 kroner, hvilket er 200 kroner billigere end originalen. Den anden nyhed er erstatningen for den originale Connect-forstærker. Den hedder nu Sonos Port og koster 3999 kroner. Modellen sælges i begrænset antal fra 12. september og herefter fra januar næste år.

