Sonos-højttalere får ny funktion

Teknologien blev lovet i luften sidste år, men først nu kan danske Sonos-kunder bruge Google Assistent på de højttalere, der har indbygget mikrofon til formålet

I dag blev stemmetjenesten frigivet på dansk til Sonos One og Sonos Beam, hvilket gør det muligt at styre både lydafspilning, fjernsynskiggeri og andre tjenester, som understøttes af Google Assistent.

Man skal lave en opdatering af sit Sonos-system via appen for at få adgang til de nye funktioner.

