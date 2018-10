Sony har genfundet magien i sin nye mobiltelefon

Sony Xperia XZ3: 6 tommers QHD+ HDR OLED-display, Gorilla Glass 5 på bag- og forsiden, IP68 støv- og vandbeskyttelse, Android 9 Pie, 4 GB RAM, 64 GB hukommelse med mulighed for yderligere via eksternt hukommelseskort, set til 6499 kroner uden abonnement.

Endelig!

Der er virkelig grund til at fejre, at Sony efter flere år i tæt på bakgear har genfundet magien og bygget en mobiltelefon, der er værd at smide sine surt tjente penge efter.

Med sine forvirrende produktnavne og uhandige klodser af nogle smartphones har den japanske producent ellers skuffet vildt de seneste år. Og det gælder både i sit design og de tekniske prioriteter.

Særligt på displaysiden er udviklingen og konkurrenterne løbet fra Sony, der indtil nu har holdt fast i alt for brede kanter og et lidt for buttet omfang på Xperia-serien.

Se også: Farvel privatliv: Facebook sælger data om dig hentet hos dine venner

Bygget til at blive elsket

Med Xperia XZ3, der for få uger siden blev lanceret siden på IFA-messen i Berlin, er den onde ring af fejltagelser brudt.

Modellen har et af de bedste displays, du kan købe i en Android-mobil, men også med usædvanlig god lyd fra højttalerne. Og et design, der lægger op til at blive elsket.

Jeg er ganske enkelt VILD med Zperia XZ3 og parat til at tilgive Sony, at deres fortolkning af Android Pie stadig er lidt for meget Sony og for lidt ægte Android. Eller at de vil prakke mig software og funktioner på, som jeg og mange andre aldrig kommer til at bruge.

Se også: Sådan har du aldrig set en mus før

Displayet og lyden er imponerende godt til prisen i Xperia XZ3. Pr-foto

Se også: Denne router kan banke Google

Magisk skærm og lyd

Lad os begynde ved displayet der er HDR OLED og i klassisk Sony-form minder billedkvaliteten om den bedste fladskærm, du kan hænge op på væggen derhjemme.

Hvis ellers din billedkilde kan leve op til skærmens fortræffeligheder, vil du opleve billeder, der står næsten uvirkeligt skarpt. Men også med en farvebalance og kontrast, der er uovertruffen.

Lige så meget ros skærmen får, lige så meget skal lyden fra højttalerne fremhæves. Helt som på de meget dyrere iPhone XS og XS Max har Sony kælet for stereolyden, der er så god og gennemtrængende, at du får brug for at skrue lidt ned for volumen, hvis du er tæt på andre.

Ny software til iPhone i dag: Overvåger dit tidsforbrug tæt

Sony har opfundet en sidebar, som du kan 'banke' frem og få adgang til de mest brugte programmer. Vores anmelder kan fint leve uden funktionen. Pr-foto

Se også: Skal den perfekte computer virkelig koste 32.899 kroner?

Her slingrer det

Som nævnt er jeg fortsat ikke vild med Sonys fortolkning af Android. Men du kan tilpasse og begrænse Sonys fingeraftryk og med for eksempel appen Nova Launcher 'tune' styresystemet.

Den indbyggede læser til fingeraftryk sidder ok på bagsiden og er lynhurtig, men nogle gange kan lidt lange fingre godt ramme ved siden af og i stedet nå op til kameraet, hvilket naturligvis ikke er meningen.

Det indbyggede batteri er godkendt uden at være prangende - du får fint strøm til en lang arbejdsdag, men heller ikke mere. Desværre følger der ingen hurtigoplader med i kassen, selv om telefonen kan oplades med den metode. Den skal købes som ekstraudstyr. Det samme skal den trådløse lader, som Xperia XZ3 også understøtter.

Og kameraet? Det er ikke markedets bedste, men rigeligt til de flestes behov. Du kan optage 4K HDR video med det indbyggede kamera, men trods den høje opløsning er selve displayet ikke 4K.

Hvis kameraet betyder meget så vælg Huaweis P20 Pro i stedet.

Se også: Sonos Beam er årets bedste tv-højttaler til familien Danmark

Google fejrer 20 år i dag: Men denne historie fortæller de ikke

Dommen: På toplisten

Du har sikkert allerede gættet, hvad dommen over XZ3 bliver fra min hånd.

Til prisen og med alle de fremskridt, der er sket i modellen, skal nyheden fra Sony op i toppen af ønskelisten, hvis dit budget er omkring 6000 kroner.

De nærmeste konkurrenter er førnævnte P20 Pro og snart Mate 20 Pro, der ligeledes kommer fra Huawei. Men for første gang i alt for lang tid kan Sony stå på egne fødder og stolt sige: se os - vi kan også!

Du kan her læse alle specifikationer på den nye telefon sammenlignet med de to forgængere.

Nu får din gamle iPhone et nyt liv