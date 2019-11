Sort fredag: Landsdækkende elektronik-kæde lukker

TIP OS: Kender du mere til historien? Del din viden i en mail til tech@eb.dk - diskretion gives, hvis dette ønskes.

Den globale spilbutik GameStop trækker sig ud af Danmark. Det viser interne dokumenter, som Ekstra Bladet har fået adgang til.

Rygterne om den danske lukning har floreret i længere tid. Og de passede altså. For ifølge papirerne meddelte selskabets irske direktør, Michael Van den Berg, allerede 7. oktober 2019, at samtlige medarbejdere nu mister deres arbejde:

'Baggrunden er et ønske om at optimere GameStops globale virksomhed og at ophøre med al aktivitet i Danmark senest pr. 28. februar 2021 grundet økonomisk underskud de seneste 5 år,' skriver han blandt andet i den lovpligtige orientering, som firmaet skal give ved en kollektiv afskedigelse.

Sådan indledes den to sider lange orientering fra ledelsen i GameStop til de ansatte. Skærmdump fra dokumentet

Globale problemer

Selv om begrundelsen for lukningen er underskud, så afslører et tjek af selskabets danske regnskaber, at GameStop herhjemme har haft overskud de fleste af de seneste regnskabsår. Men både omsætning og overskud er på vej ned.

Også globalt har den amerikansk ejede kæde med næsten 6000 butikker i hidtil 14 lande problemer med at sælge spil og spiludstyr nok

Udover de danske butikker planlægger GameStop derfor samlet at lukke op mod 200 butikker i flere lande, blandt andet i Norge og Sverige.

Lukkes løbende

De cirka 187 ansatte fordeler sig på 34 butikker rundt om i det meste af landet. Og de vil som hovedregel blive opsagt, seks måneder før deres butik lukker.

Det er planen, at den første forretning lukker i slutningen af december 2019 i Svendborg, viser den oversigt over fyringerne, som ledelsen har delt med de ansatte.

I foråret følger en række af andre forretninger efter, mens de resterende butikker løbende lukkes frem til 21. februar 2021.

Fagforening advarer

Hos HK Handel, der har deltaget i forhandlinger med GameStop, bekræfter man, at kæden lukker ned.

- Det har sådan set været et o.k. forløb, hvor virksomheden som en del af pakken tilbyder de ansatte hjælp til at komme videre, forklarer faglig chef Stephan Agger til Ekstra Bladet.

- Men vi har vurderet, at firmaets forslag til en fratrædelsesaftale med medarbejderne indeholder nogle krav om fuld og endelig fraskrivelse af deres rettigheder, som vi vil fraråde dem at skrive under på, hvis de ikke har søgt rådgivning i deres fagforening først.

- Man bliver nødt til at have overblik over hele ansættelsesforholdet, før man skriver under på sådan en aftale.

Sådan fordeler fyringerne sig ifølge de interne papirer fra GameStop. Skærmdump fra dokumentet

Kan godt finde arbejde

Vurderingen hos HK Handel er, at det vil være muligt for flere af de fyrede at finde et nyt job:

- Når vi taler om muligheden for at få et nyt arbejde, er der naturligvis regionale forskelle i beskæftigelsen, understreger Stephan Agger.

- Og vi taler samtidigt om rimeligt specialiseret personale, men tilbagemeldingerne til os er, at der er brug for faglært arbejdskraft i detailhandlen.

Ekstra Bladet har i denne uge bedt både den internationale ledelse hos GameStop og selskabets danske advokat om en kommentar til lukningen, men de har ikke reageret på avisens henvendelser.

