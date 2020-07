Soundbaren der lever af dit tv

Der er noget solidt og trygt over højttalerne fra Sonos. Man ved, hvad man køber: lyd i folkevognsklassen med ambitioner om at være en Ferrari.

Sådan er det også med firmaets seneste højttaler kaldet Sonos Arc. Den er fjerde bud på en soundbar med Playbar, Playbase og Beam som forløbere,

Beam har jeg allerede i min private tv-opsætning og fint suppleret af 2 x Sonos One som baghøjttalere. Subwooferen har jeg endnu til gode at investere i.

Dobbelt op på det meste

Jeg er vild med lyden, som den lille og prisrigtige Beam giver. Det er den perfekte soundbar til alle os, der bare vil have god lyd ud af fjernsynet, men ikke er specialister.

Alligevel har jeg set frem til Sonos Arc, der er dobbelt op på det hele. Soundbaren er således markant større end Beam. Det er den, fordi der skal være plads til flere og større lydenheder end i Beam.

Det er da også ubestridt, at lyden er markant 'større' i Arc, hvilket den skal være til den dobbelt pris. Der er godt tryk på bassen, når du vil have det. Og et meget stærkt, afbalanceret og godt lydbillede uanset om du ser fjernsyn eller bruger en af de mange musiktjenester, du kan lægge ind i Sonos' app.

Du skal have god plads på tv-bordet til Sonos Arc. Du kan også hænge soundbaren op, men beslaget er ekstraudstyr.

Appen er en snegl

Når det gælder appen, grundstødte jeg imidlertid flere gange. Under opsætningen måtte jeg således opgive at bruge min Android-telefon og skifte til en iPad for at få det til at lykkes.

Du får også brug for enten en iPad eller iPhone, hvis du vil fintune lyden med Sonos-teknologien kaldet Trueplay. Den virker nemlig ikke på Android.

I det hele taget er det en bøvlet operation at skifte ud i et Sonos-system, ligesom selve appen selv i den nyeste 2. generation har en tendens til at opføre sig som en snegl og ofte holder en ulogisk pause eller slet ikke udfører kommandoerne.

Det kan der sikkert være flere forklaringer på. Min bedste er, at appen fortsat har brug for at blive gentænkt og forbedret. Alene de mange klik, man skal igennem for at nå frem til en funktion, burde mane til eftertanke hos Sonos. Og så tror jeg, at Sonos' valg af egen wi-fi-standard og skabelse af netværk er med til at få appen og hastigheden til at 'hikke'.

Udover at bruge appen til betjening sidder der touchknapper på toppen af soundbaren til at kontrollere volumen, stoppe afspilning eller hoppe i numre. Der er også indbygget en mikrofon til stemmetjenester som Google Assistent.

Atmos kræver nyt tv

Det er så ikke Sonos Arc, der skaber problemerne, da de har eksisteret i længere tid. Det er derimod den nye soundbars 'skyld', at du risikerer at købe et halvt produkt.

Det stærkeste argument for at købe nyheden er nemlig, at den nu understøtter lydstandarden Dolby Atmos, som giver et utroligt flot lydbillede på videomateriale, der bruger denne standard.

Altså hvis du ellers har et fjernsyn, som er nyt nok til at have den rigtige HDMI-standard indbygget. Og det har mit ellers ret nye fjernsyn fra Samsung ikke. Mit gæt er, at mange danske tv-ejere heller ikke har det rigtige fjernsyn.

Farvevalget er fortsat konservativt hos Sonos: Sort eller hvid.

Værd at overveje

Det er ærgerligt at opdage, når man først har slæbt den store højttaler med hjem. Så sæt det øverst på tjeklisten, før du køber: Har dit fjernsyn HDMI-standarden eArc eller Arc? Har den ikke det, kan du glemme alt om at tvinge Dolby Atmos ud af soundbaren.

Og så til dommen - ville jeg købe Sonos Arc? Da jeg allerede ejer Beam og ikke har et fjernsyn, som understøtter Atmos på Sonos Arc, er svaret er klart nej. Dertil dækker Beam fint mine behov.

Skulle jeg derimod ud og finde en ny soundbar, ville jeg overveje Arc. Den er nemlig mere kraftfuld og bedre fremtidssikret end Beam. Også uden Dolby Atmos.