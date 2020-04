Spar penge på ny OnePlus-model

Mens flere produktlanceringer i coronatiden er blevet udskudt eller ændret, så holder andre snuden i sporet. En af dem er kinesiske OnePlus, der fra i dag er klar til at sælge deres nye topmodeller i blandt andet Danmark, skriver MereMobil.dk.

Og OnePlus 8 Pro er overordnet set en rigtig god telefon, som jeg tror, at du bliver glad for.

Som jeg beskrev i min test af Pro-modellen, har OnePlus nogle softwaremæssige udfordringer på produktet. Jeg har dog en tro på en hurtig udbedring. OnePlus’ historik omkring opdateringer er nemlig rigtig god.

5G-telefoner ubrugelige i Danmark

Rykker op i topklassen

Begge modeller er i øvrigt klar til 5G og understøtter wi-fi 6, der er de seneste generationer inden for mobilnetværk og trådløst internet i hjemmet.

Noget af det rigtigt interessante ved særligt OnePlus 8 Pro er imidlertid, at OnePlus rykker helt op i topklassen blandt smartphones.

De lægger sig for alvor ud med Samsung, da OnePlus 8 Pro nærmest er en en-til-en konkurrent til Samsung Galaxy S20+.

Spar 900 kroner

Du skal af med 7899 kroner for den store udgave af OnePlus 8 Pro med 12 GB RAM og 256 GB lagerplads. Her er det vigtigt, at du fra begyndelsen nøje overvejer dit behov for plads, da hukommelsen ikke kan udvides.

OnePlus 8 Pro med 8 GB RAM og 128 GB lagerplads er nemlig 900 kroner billigere, hvilket er gode penge at spare. Og jeg tror ikke, du vil opleve en forskel med den mindre RAM-mængde, men lagerpladsens størrelse kan naturligvis være en dealbreaker.

Endnu mere at spare

Hvis du kan nøjes med 'den skrabede model', OnePlus 8, hvor du blandt andet må undvære trådløs opladning, så begynder priserne fra 5399 kroner.

OnePlus 8 har desuden en lidt mindre skærm, 90 Hz i stedet for 120 Hz opdateringshastighed i displayet, vejer 19 gram mindre og er fysisk mindre i alle dens mål.

Kameraet på OnePlus 8 er desværre nedskaleret, så du ikke får telefotolinsen til portrætbilleder samt tre gange optisk zoom.

Alternativ farve i maj

OnePlus 8 fås i farverne Onyx Black, Glacial Green og Interstellar Glow.

Hvis du brændende ønsker dig sidstnævnte, må du vente til 4. maj 2020. Ved salgsstarten i dag er det udelukkende udgaverne i sort og grøn, du vil kunne købe.

OnePlus 8 Pro sælges i farverne Onyx Black, Glacial Green og Ultramarine Blue. Alle tre er tilgængelige nu.

Du kan købe OnePlus 8 og OnePlus 8 Pro hos blandt andet YouSee, Telenor, Telia, 3, Proshop og Elgiganten.

