Stadig ikke 'go' nok

Anden gang er ofte der, hvor techproducenterne retter de værste fejl fra første forsøg på at lancere et nyt produkt.

Det forsøger Microsoft også med firmaets mindste Surface-computer, Go 2, der netop er kommet på markedet. Men forsøget lykkes ikke helt.

I hvert fald ikke hvis du køber den udgave af den kombinerede computer og tablet, vi fik sendt til test. Der findes nemlig en dyrere model, som vi desværre ikke fik mulighed for at teste. Og den har en hurtigere processor, end den Pentium Gold som sidder i testmodellen.

Microsoft holder fast i sit eget magnetiske strømstik. Foto: Ekstra Bladet

Ikke hurtig nok

Hastigheden under afvikling af programmer er netop problemet her. Det var det på forgængeren, Surface Go, da jeg i sin tid prøvede den.

Dermed ikke sagt at nyheden er langsom. Men den minder dig konstant om, at den ikke er hurtig. Og det er skidt, fordi hjernen gang på gang bliver mindet om, at man nok skulle have købt et andet produkt eller storebroderen, som jeg foreslår i toppen af denne artikel.

Heldigvis er prisforskellen mellem de billigste og dyreste udgaver af Surface Go 2 ikke så stor som i iPad-serien. Derfor giver det her bedst mening at gå efter modellen med Intel Core M3-processoren.

Standen på bagsiden er genial og et vigtigt argument for at købe Surface Go-serien. Foto: Ekstra Bladet

Den relevante lille computer

Som nævnt ved jeg ikke, om den så er hurtig nok, men andre anmeldere fremhæver modellen som et klart fremskridt for Go-serien.

Passer deres vurdering, er Surface Go blevet endnu mere relevant, som den lille tablet Windows-computer man kan tage med sig i tasken og bruge til de fleste af hverdagens opgaver.

Selv med den bedste processor skal du dog ikke forvente mirakler. Den bliver aldrig en mester til tungere opgaver. Men modellen har en række karaktertræk, der gør den ideel.

Tastaturet er som standen rigtigt godt tænkt. Det er bare for dyrt, mener Ekstra Bladets tech redaktør. Foto: Ekstra Bladet

Dyrt godt tastatur

Jeg vil fremhæve to ting, der begge handler om ergonomien: standen (foden) på bagsiden. Og tastaturet, som du skal bløde op mod 1000 kroner ekstra for at få fingrene i.

Standen, der gør det muligt at lægge computeren næsten ned på ryggen, burde for eksempel Apple for længst have lært af. Det er en fremragende detalje, som gør Surface Go fleksibel både med og uden det magnetiske tastatur monteret.

Det andet stærke karaktertræk ved modellen er netop tastaturet. Trods den vanvittige pris er det et virkeligt godt tastatur med en ditto stor touchpad. Jeg elsker det.

Lad os derfor håbe at Microsoft Surface 3 bliver modellen, hvor du uanset prisklasse får en computer i hånden, som er hurtig nok til, at du ikke længere tænker over hastigheden.

Den indbyggede touchpad er stor og velfungerende. Foto: Ekstra Bladet