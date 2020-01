Stærk Sonos-konkurrent taber på prisen

Amerikanske Polk Audio er muligvis ikke så kendt herhjemme. De producerer hovedsageligt lydkort og andre hjemmehøjttalere til en relativt lav pris, men faktisk har vi aldrig haft noget at gøre før nu.

Polk Audio Assist er virksomhedens konkurrent til Googles egne smarte højttalere, Sonos, Harman Kardon og alle de andre. Med sin pris placerer den sig i nøjagtigt det samme landskab som Sonos One og Harman Kardon Citation One, altså de mindste wi-fi-højttalere, de fleste virksomheder tilbyder.

Polk Assist er lidt højere end Sonos One, men har sandsynligvis den samme samlede volumen. Begge er lidt mindre end Citation One. Assist ligner en højttaler ligesom enhver anden, men i det mindste er den kompakt og placeringsvenlig.

Et par knapper på toppen giver adgang til afspil/pause, lydstyrke op/ned og aktivering af Google Assistant, mens en række LED’er i midten fortæller dig, om assistenten lytter eller hvilket niveau lydstyrken er på.

Det er enkelt og brugervenligt, og det eneste, vi måske går glip af, er en mulighed for at springe en sang over, uden at skulle bede om det med stemmen.

Opsætningen af højttalerne udføres som med andre Google-højttalere via Google Home-appen, og processen er ganske ligetil og problemfri. Højttaleren afspiller en lyd for at indikere, at det er den rigtige højttaler, du konfigurerer, og du bliver spurgt undervejs, om du vil indstille en såkaldt ’stemmematch’, så Google Assistant kan skelne din stemme fra enhver anden i husholdningen.

Polk-højttaleren har brug for bedre 'støtte' i bunden. I dag risikerer du nemlig, at den flytter sig, når der spilles højt på den. Foto: Tek.no

Under opsætningen fik vi at vide, at vores højttaler var beregnet til et andet land, uden at det ellers virkede til at have indflydelse på opsætningen eller på enhedens anvendelse. Der fulgte heller ikke noget europæisk strømstik med, men det er der garanteret, hvis du køber højttaleren i en fysisk dansk butik.

Under opsætningen installerer Google-appen også alle nye softwareopdateringer til højttaleren. I vores tilfælde tog det omkring 30 sekunder, selvom appen vurdere det til mindst fem minutter.

Vi vil ikke lave nogen dybdegående vurdering af nytten af Google Assistant, men i det mindste ser det ud til, at assistenten er blevet noget bedre til at forstå dansk og kan gøre flere af de ting, den kan på engelsk såvel på dansk.

Artiklen er lavet i samarbejde med Tek.no

Hvad med lyden? Nå, her må vi faktisk sige, at Polk har lavet en højttaler, der lyder meget bedre, end du måske tror ud fra den ret kompakte størrelse. Først og fremmest er den smukt afbalanceret og har en godt opløst, skarp og flot diskant. En Sonos One har et noget større basfundament, men den er ikke så detaljeret øverst i lydspektret. Jo mere vi lytter til Polk-højttaleren, jo bedre kan vi lide den.

Assist spiller også rimeligt højt, men der er en grænse på ca. 80 procent volumen, hvorefter diskanten bliver lidt for skarp, og bassen ikke længere formår at følge med. Når vi nærmer os den maksimale lydstyrke, er der også en vis fare for, at højttaleren begynder at bevæge sig, især hvis overfladen er glat. Det er ikke så godt.

Her ses Polk Assist med sin 'værste' konkurrent, Sonos One. Foto: Tek.no

Bedst lader Polk Assist til at være til mere støjsvage musikgenrer uden voldsom bas. Det er derfor ikke en særlig god festhøjttaler, selvom den spiller højt nok til et værelse eller en lille stue.

Lydmæssigt vil vi sige, at Polk formår at holde trit med Sonos, selvom vi måske ønsker en lidt mere ’oomph’ i bunden af registeret. Stadig: Hvis du vender dit ansigt væk fra højttaleren og bare lytter, er det næsten svært at tro, at den er så lille og kompakt, som den er.

Undertegnede bedømmer også Assist over Harman Kardon Citation One med hensyn til lyd, da sidstnævnte er så basfokuseret, at det går lidt ud over resten af lydbilledet. Assist lyder også markant bedre end Googles egen hjemmehøjttaler, men den koster også godt under halvdelen, så sammenligningen er lidt urimelig.

Som andre Google-højttalere bruger Polk Assist Chromecast til trådløst at overføre lyd. Det betyder også, at du kan konfigurere højttaleren i stereopar eller i et multi-room layout i Google-appen, inklusive sammen med Chromecast-højttalere fra andre mærker. Vi har dog ikke haft mulighed for at teste netop denne funktion.

Et lille minus for både Polk Asssist og andre Chromecast-højttalere er, at Google Home-appen er meget begrænset i indstillingsmuligheder. For eksempel er der ingen måde at justere lyden på, og vi savner også Sonos’ Trueplay-funktion, som giver dig mulighed for at ’kalibrere’ lyden i det rum, som højttaleren er i. Det er især praktisk i trange rum med hårde vægge, for eksempel i badeværelset.

Det skal også bemærkes, at Sonos One og andre højttalere med Apple AirPlay 2 indbygget er noget mere fleksible at bruge, da du kan afspille al lyd fra for eksempel en iPhone via AirPlay, mens casting af lyd til en Google-højttaler afhænger af, at apps har indbygget support af Chromecast.

Foto: Tek.no

Hvis du er uden wi-fi-adgang, har Polk Assist også Bluetooth-support, men ingen input til kablede enheder.

Med den lille Assist-højttaler viser Polk Audio, at de er i stand til at levere meget kompetent lyd uden at flå dig. Vi har dog nogle små indvendinger. Lidt mere bas i lydbilledet havde sandsynligvis gjort os endnu mere tilfredse, og det er lidt foruroligende, at højttaleren ikke står stille, når vi skruer op for lydstyrken.

Google-integration er et tveægget sværd i vores øjne. Det er praktisk at bruge højttaleren i multirumssystemer med andre Google Cast-højttalere, men Google Home-appen er også meget begrænset med hensyn til højttalerindstillinger.

Du kan som på andre stemmestyrede højttalere slå mikrofonen fra. Foto: Tek.no

Google Assistant varierer også i værdi, afhængigt af hvad du bruger den til, men vi ser tydeligt, at den dansksprogede assistent konstant udvikler sig og får mere og mere af den funktionalitet, som engelsktalende enheder har - og det er godt.

Generelt er Polk Assist en højttaler, der er værd at overveje, men vi er i tvivl, om Polk bliver nødt til at gå ned i pris, da dens største konkurrent er Sonos, som er et ekstremt veletableret brand.

Som det er nu, koster Polk Assist og Sonos One det samme - og til den pris ville vi have valgt Sonos.

