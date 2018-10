Stig solgte Hiper til TDC: - En meget glad mand i dag

- Jeg er en meget glad mand i dag.

Tættere kommer vi ikke på beløbet, som Stig Myken og hans to medstiftere af bredbåndsselskabet Hiper, Nicolai Lamborg og Simon Skals, har fået af TDC efter et salgsforløb, der er gået meget stærkt.

Potentiale for at vokse

Men hvis de 47.000 Hiper-kunder tror, at stifterne nu planter sig selv på en lysegrøn ø, så tager de grueligt fejl:

- Jeg ser det her som en kæmpe mulighed for at have det rigtigt sjovt og sælge fiber de kommende år, siger Stig Myken om sin fremtidige rolle i Hiper.

Både han og de to medstiftere fortsætter nemlig trods millionsalget i deres hidtidige roller.

- Er der en grund til, at I sælger nu?

- Nej, der er ingen oplagt grund til det. Ved udgangen af året tjener vi penge på driften, og vi kan også finansiere vores vækst fremadrettet med det niveau, vi har nu.

- Men allerede for et år siden diskuterede vi, hvad potentialet for virksomheden er. Og vi var enige om, at der er større efterspørgsel, end de kunder vi i dag tager ombord.

- Det koster bare rigtig mange penge at sælge fastnet bredbånd og få nye kunder ad den vej, forklarer Stig Myken.

Nicolai Lamborg (t.v.) og Simon Skals (i midten) stiftede Hiper sammen med Stig Myken i 2015. De kender hinanden fra Cybercity, hvor de mødtes i 2001. Nicolai Lamborg og Stig Myken var også sammen om Fullrate, der blev solgt til TDC i 2009 for et ukendt millionbeløb. Pr-foto

Det rigtige match

Løsningen var derfor at finde nogen, der har pengene og viljen til at gøre Hiper endnu større. Her faldt valget på TDC, som Stig Myken og Nicolai Lamborg kender fra deres tidligere salg af et andet bredbåndsselskab, Fullrate:

- Hvis vi skulle have mulighed for at booste forretningen, skulle vi ud og finde nogen, der havde flere penge.

- Og her er TDC det helt rigtige match. De har lagt vægt på, at vores forretningsmodel og kultur er interessant for dem. Og at vores styrke er at være rigtig gode til at sælge bredbånd på en simpel måde.

- Derfor ser TDC en stor værdi i den viden og kompetence, som de får brug for i hele koncernen, lyder vurderingen fra Stig Myken.

- Men hvad er garantien for, at kunderne oplever det samme Hiper om et år, når TDC nu er ejeren?

- Altså, et år ud i fremtiden er svært at spå om, uanset hvem der ejer os. Det er svært at kommentere på i dag.

- Men vores stærke position i markedet er, at vi kan levere meget hurtige bredbåndsforbindelser. Og grunden til, at vi er lykkedes med at sælge så mange abonnementer, er, at vi er konkurrencedygtige på prisen.

- Det skal vi blive ved med.

Stig Myken har god grund til at smile i dag, hvor TDC har købt hans andel i bredbåndsfirmaet Hiper for et ukendt millionbeløb. Pr-foto