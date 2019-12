Støjreduceret trekamp: Her er hovedtelefonen du burde købe

ANMELDELSE: Vi har testet tre hovedtelefoner med støjreduktion fra Sony, Skullcandy og Miiego - her er dommen over dem

Aktiv støjreduktion er på vej til at blive standard i en række af de bedste hovedtelefoner på markedet. Og det gælder ikke kun over-ear modeller, som de tre vi har testet i denne anmeldelse.

Også in-ear udgaver som Apples fremragende AirPods Pro og Sonys mesterlige WF1000XM3 dyrker kunsten at holde omgivelserne ude og den gode lyd inde.

Aktiv støjreduktion

Et kig rundt om i kontorlokaler og andre steder, hvor det arbejdende folk forsøger at fokusere i en travlt hverdag, afslører dog hurtigt, at de store hovedtelefoner fylder godt i landskabet. Der er fortsat ledning i mange af modellerne, men trådløse og ofte ganske dyre modeller blander sig også i kampen.

Alene størrelsen og at ens ører bliver dækket er i sig selv med til at give en passiv støjreduktion, men ved at udnytte mikroner og teknologi kan de tre modeller i vores test aktivt hjælpe med at holde lydniveauet nede.

Men helt som det er en smagssag, om man kan lide at have hovedtelefonen ud over hele øret, kan aktiv støjreduktion også være en udfordring for ørerne. Støjreduktion er nemlig ikke bare støjreduktion.

Stor forskel på effekt

Mit råd er - som ved alle køb af hovedtelefoner - at man prøver modellen. Og ikke mindst får testet hvilke muligheder der er for at styre og gerne begrænse støjreduktionen.

I de værste tilfælde har jeg oplevet, hvordan teknologien nærmest giver propper i ørerne som på et fly. Men også at den kan forringe kvaliteten af den lyd, man hører.

Husk også at god støjreduktion handler lige så meget om muligheden for at kunne lukke de rigtige lyde ind, når man bevæger sig rundt i trafikken, og det kan være afgørende at høre et køretøj, der er under udrykning. Eller en cykel i høj fart på vej imod dig.

Du kan manuelt slå støjreduktionen fra og til med denne knap. Det er smart, hvis du vil støjreducere, men ikke høre musik. Omvendt bruges der fortsat strøm, selv når du slukker for hovedtelefonen, hvis du glemmer at slukke for denne knap. Foto: Ekstra Bladet

Miiego Boom ANC

Danske Miiego har målrettet denne hovedtelefon til aktive brugere.

Derfor kan man - som den eneste af de tre testede - 'vride' ørepuderne af. De er ifølge firmaet vaskbare, og løsningen virker solid og gennemtænkt.

Der følger to størrelser af de vaskbare ørepuder med i salgspakken. Og det er nemt at tage dem af og sætte dem på igen. Foto: Ekstra Bladet

Der følger desværre ingen app med hovedtelefonen, der leverer en ganske god basislyd. Det betyder, at man ikke kan regulere på støjreduktionen eller på andre måde indstille Miiego Boom ANC.

Modellen er imidlertid godt afbalanceret fra fabrikken og vil tilfredsstille mange brugere. Men støjreduktionen er modsat lyden ret basal og kunne godt fortjene at blive udviklet yderligere.

Miiego bruger fortsat den forældende microUSB-løsning til opladning. Det trækker klart ned i vores test. Foto: Ekstra Bladet

Byggekvaliteten på hovedtelefonen er ok, men finishen er nok et par hundred kroner billigere, end hvad du skal betale.

Sådan ser modellen ud i sammenklappet tilstand. Foto: Ekstra Bladet

Vores bedømmelse af Miiego Boom ANC Det gode: - De vaskbare og udskiftelige ørepuder - Muligheden for at støjreducere uden musik slået til - Støv- og vandbeskyttelsen Det trækker ned: - microUSB-opladning - Støjreduktionen er lidt svag - Mangler en app - Lidt for dyre Hvem skal købe dem? - Aktive brugere, der særligt satser på at bruge store hovedtelefoner under træning eller ved andre udendørs aktiviteter. Ville vi købe dem? - Ja, hvis træningsdelen betød noget for vores valg. Miiego Boom ANC er basismodellen i denne test, men leverer over middel til en lidt højere pris, end hvad en basismodel ellers koster. Modellen viser klart gode takter i sine funktioner målrettet sportsbrugerne. Næste model må dog gerne have USB-C og en bedre støjreduktion

Det er tydeligt, at Sony kan deres kram, når det gælder flot design og gode materialer. Men du får også lov til at betale for det. Foto: Ekstra Bladet

Sony h.ear on 3 (WH-H910N)

Hvis nogen kan bygge en god hovedtelefon, så er det Sony. Det er i den grad lykkedes med denne model, der desværre lider under en stor fejl: prisen.

Du får ganske vist meget for de over 2000 kroner, som du skal smide for den letteste og mest elegante hovedtelefon i vores test.

Ørepuderne på h.ear on 3 ligner nogle, der kunne give dig både ører. Men det oplevede vi på intet tidspunkt under vores ugelange test. Foto: Ekstra Bladet

Lyden, den medfølgende app og den aktive støjreduktion er også klart den bedste af alle. Alligevel mener vi, at prispunktet burde ligge i hvert fald et par hundred kroner under 2000 kroner.

Men hvis du er parat til at betale overpris for kvalitet, er Sony og denne model er rigtigt godt sted at begynde.

Vores bedømmelse af Sony h.ear on 3 Det gode: - Flot og let design - Meget afbalanceret og god lyd - God app - Let - Lang batteritid Det trækker ned: - Prisen Hvem skal købe dem? - Modebevidste brugere går ikke galt i byen med denne model. Eller dem der bare vil have en hovedtelefon, som både er god og lækker. Ville vi købe dem? - Bestemt - også fordi h.ear on 3 matcher modeller, der koster 500 eller 1000 kroner mere. Sony h.ear on 3 (WH-H910N) er den klare vinder i vores test. Det betyder ikke, at de andre modeller er dårlige - men hovedtelefonen fra Sony giver samlet meget for pengene. Den burde bare koste nogle hundred kroner mindre.

Solid og blød på samme tid - og med den største bas, du kan drømme om i store hovedtelefoner i denne prisklasse. Foto: Ekstra Bladet

Skullcandy Crusher ANC

Tidligere Skullcandy skuffet i sin byggekvalitet, men ikke denne gang. Også rent teknologisk er modellen tro mod det, som firmaet satser på: Bas til du falder om.

Basknappen er som de andre knapper nem at få fat i og styre. Men lad være med at skrue helt op for bas og volumen på samme tid - for så ødelægges lydoplevelsen. Foto: Ekstra Bladet

Ganske vist lover modellen også støjreduktion, men bliver slået med flere længder af Sony. Basoplevelsen har Skullcandy Crusher til gengæld helt for sig selv - den kan ingen slå.

USB-C og tydelige markeringer af, hvor du skal sætte kablerne i, trækker op ved modellen fra Skullcandy. Foto: Ekstra Bladet

Vores anbefaling er dog, at du bruger basknappen med måde. Skruer du helt op på 'mest bas', og samtidig har volumen sat højt, ødelægger det altså lydoplevelsen totalt.

Alt med måde - og det er heldigvis muligt nemt at styre på de store og velfungerende knapper, der er sat i denne model.

Vores bedømmelse af Skullcandy Crusher ANC Det gode: - Solidt byggede - Et hit for baselskere - De store knapper Det trækker ned: - Prisen - For specialiseret til den brede køber - Den aktive støjreduktion er middelmådig Hvem skal købe dem? - Folk, der allerede kan lide Skullcandy. Ville vi købe dem? - Nej, men alene fordi dyrkelsen af bas er for voldsom og betyder for lidt for vores valg af hovedtelefon. Og så er prisen altså for høj sammenlignet med, hvad man ellers kan få for pengene. Skullcandy Crusher ANC er den bedste hovedtelefon længe fra deres hånd, men andre producenter har også forbedret sig. Til prisen skal man være en baselsker ud over det sædvanlige for at vælge denne model.