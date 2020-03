Stopper omstridt program

Den massive shitstorm der ramte Sonos i december og siden er tiltaget kraftigt i styrke, har nu taget en ny drejning, skriver MereMobil.dk.

Sonos ruller nu deres omstridte 'recycle mode' på de gamle produkter tilbage, så enhederne ikke længere kan deaktiveres foreviget via dette softwareindgreb.

Når Recycle Mode blev aktiveret, ødelagde Sonos ellers alt funktionaliteten i højttaleren, der efterfølgende skulle indsendes til Sonos eller afleveres på genbrugspladsen. Til gengæld tilbød Sonos så 30 procent rabat på køb af en nyere højttalermodel.

I disse miljøtider ramte Sonos på ingen måde tidsånden ved at smadre gamle velfungerede produkter som platform for at sælge nye.

Shitstormen ramte så kraftigt, at Sonos direktør var ude at undskylde for håndteringen. Nu er den endelige konsekvens så en realitet; Recycle Mode er væk.

Den gode nyhed er, at kunder med gamle Sonos højttalere fortsat kan få 30 procent rabat. Det kræver blot en validering af det gamle produkt via serienummeret. En gammel Sonos Play 5 kan således fortsat anvendes, selvom man køber en ny.

Ifølge Engadget er ejeren velkommen til at give den gamle højtaler til en ven eller selv fortsætte med at anvende den. Den dårlige nyhed er, at højttalere der allerede er sat i Recycle Mode ikke kan vækkes til live igen.

Sonos vil fortsat ikke supportere de gamle produkter med nye softwareopdateringer efter maj 2020 og du kan stadig ikke anvende disse side om side med nye enheder i et multiroom-setup.

