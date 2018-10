Stor bredbåndshandel: Er du kunde her? Så ejer TDC dig nu

Med aftalen bliver Hiper en del af TDC Group efter et salgsudbud, som Hiper selv tog initiativ til.



- Vi er glade for at kunne løfte sløret for vores seneste satsning med købet af Hiper. De har på få år opbygget en skalerbar platform med bredbånd som kerneprodukt og med en kundeservice af høj kvalitet. Vi glæder os til at byde Hiper og deres dygtige medarbejdere velkommen ombord, siger Jaap Postma, koncerndirektør i TDC Group og chef for OpCo, som tilføjer:



- Hiper passer rigtig godt ind i vores portefølje af brands, som leverer agile og innovative produkter på digitale platforme. Samtidig er Hiper stærkt positioneret til at rykke hurtigt på de muligheder, der vil opstå i det danske bredbåndsmarked, som går en spændende fremtid i møde.



Ejerskiftet vil ikke medføre nogen ændringer for abonnenterne hos Hiper. Selskabets dygtige ansatte vil drive forretningen videre som en del af TDC’s forretningsenhed OpCo, der blev etableret tidligere på året som et led i TDC Groups nye strategi. Købet af Hiper er en naturlig del af strategien om at udvikle OpCo som en førende leverandør af digitale ydelser.



- Kort efter, at vi havde igangsat salgsprocessen, stod det klart, at TDC ville være en rigtig god samarbejdspartner, og vi glæder os meget til at blive en af OpCo-familien. Vi står sammen om en ambitiøs plan for fremtiden, og derfor var TDC det naturlige valg for os, siger Stig Myken, administrerende direktør i Hiper, og tilføjer:



- TDC’s strategiske fokus på fibernet og ambitionen om at udvikle Danmarks bedste infrastruktur og en kundeoplevelse i verdensklasse er en storslået vision, og vi glæder os til at bidrage til udviklingen fremadrettet.



Hiper har omkring 50 ansatte på sit kontor i København, og de vil alle fortsætte efter overtagelsen.



Handlen kræver ikke nogen myndighedsgodkendelse og træder i kraft med udgangen af november.