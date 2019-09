Stor rabat: Denne dag skal du købe iPhone 11

Der er op til 20 procent at spare, hvis du venter to måneder med at investere i de nyeste iPhones, afslører ny prisanalyse

Tusindvis af danskere behøves ikke læse videre. De har allerede hentet eller modtaget deres iPhone 11 og iPhone 11 Pro i dag.

De kan glæde sig over at være de første, der får fingrene i den eftertragtede mobil. Problemet er bare, at man også betaler fuld pris for at være først, hvilket betyder en udskrivning på mindst 6299 kroner.

Venter man blot to måneder med at investere i den nyeste iPhone, kan der ifølge en ny prisanalyse fra PriceRunner være gode penge at spare.

Fredag 29. november afvikles årets Black Friday, der tidligere år har været en magnet for gode tilbud på de seneste modeller.

- Det vi kan se ud fra data de foregående Black Fridays hvor de nye iPhones ofte bliver sat ned med 15 til 20 procent den dag, forklarer Martin Andersen, der er direktør for PriceRunner.

iPhone 8 falder vildt i pris

Som prisdata fra tidligere iPhone-lanceringer herunder viser, kommer prisfaldene med jævne mellemrum. Dog ikke så voldsomt som man ser på topmodeller fra Android-firmaer som Huawei, Samsung og OnePlus.

Alligevel er der god grund til at tjekke tallene og overveje, hvilken dag man bør slå til. En anden mulighed er også at droppe de nyeste modeller og i stedet gå efter en superhandel på en tidligere. Her er det ifølge PriceRunner særligt iPhone 8, der skiller sig ud.

De seneste dage er priserne på netop denne model faldet usædvanligt meget. Og da telefonen fortsat er en fremragende iPhone til brugere, der ikke jagter det absolut nyeste, det bedste kamera eller den bedste skærm i serien, bør man seriøst overveje den model. Også iPhone Xr og iPhone X kan byde på en god handel.

Derimod fraråder vi i dag at købe iPhone 7 og tidligere modeller, da de simpelthen er blevet for gamle og giver for ringe værdi til prisen.

