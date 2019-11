Stor tvivl om NemID-papkort: Her er fem vigtige svar

5 skarpe til Adam Lebech

Jeg er ikke digital? Bliver jeg nu tvunget til at bruge en mobiltelefon?

- Nej, hvis man ikke er tryg ved at bruge en mobiltelefon eller af princip ikke vil bruge den løsning, kan man få en nøgleviser. Det er en lille, batteridrevet enhed, som kan sidde i et nøglebundt. Når man trykker på enhedens knap, vises en sekscifret kode på det indbyggede display.

Koster nøgleviseren ikke penge?

- Det gør den i dag, men fremover bliver den gratis.

Jeg hjælper min mor med hendes NemID og nøglekort. Hvordan kan jeg hjælpe fremover?

- Allerede i dag er det muligt at få en fuldmagt til at bruge NemID på vegne af andre. Når man har fået fuldmagten, bruger man sit eget NemID til at logge ind på vegne af den eller dem, man har fået en fuldmagt fra. Typisk gælder adgangen udvalgte funktioner, fx sundhedsdata eller netbank. Det er ikke alle funktioner med NemID, som i dag har en fuldmagtsfunktion, men det forbedres løbende. Er man værge, er der mulighed for at få en bredere adgang til andres NemID. Læs mere om fuldmagter her.

Forsvinder nøglekortet i pap også hos erhvervskunder?

- Ja, det gælder også firmaer, foreninger og andre organisationer.

Men jeg har jo flere nøglekort i dag, for at jeg kan passe både mine private sager og firmaets. Hvad gør jeg fremover?

- Her kommer en løsning, som man allerede nu kender fra systemet med fuldmagter. Nemlig at man med det samme NemID kan administrere for eksempel sit private NemID og et eller flere NemID til firmaer.