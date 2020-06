Store ændringer på vej

Mandag aften afslører Apple, hvordan softwaren til både iPhone, iPad, Mac og andre af firmaets enheder fremover kommer til at fungere. Det sker fra klokken 19 under en stor præsentation, som indleder denne uges konference for udviklere, WWDC20.

Som Ekstra Bladet tidligere i dag fortalte, holdes konferencen i skyggen af den voldsomme kritik, som Apple i disse dage er udsat for. Kritikere fra EU til Spotify, Microsoft og Facebook mener, at Apple udnytter sit monopol på adgangen til den vigtige appbutik.

Derfor vil der også blive lyttet godt efter hos netop kritikerne, når Tim Cook og hans nærmeste chefer fortæller om nye funktioner på iPhone og iPad. En af de vigtigste kan nemlig være, at du fremover får lov til selv at vælge, hvilken browser eller mailprogram der skal åbnes, når du klikker på et link.

I dag er det alene Apples egne programmer som Safari og Mail, der fungerer som standardprogrammer.

iOS 14 bygges om

iOS 14 eller måske bare iPhone OS - som den kommende version af styresystemet til iPhone hedder - er særligt fokus i aften.

For lanceringen af iOS 13 samme tid sidste år blev et mareridt for brugerne på grund af mange fejl og ustabilitet i styresystemet. Det vil Apple gøre alt for at undgå ved at fokusere på stabilitet og mindre på nye funktioner.

Sidstnævnte ventes der dog flere af. For eksempel muligheden for at se alle sine apps på en liste i stedet for som ikoner, hvor du også kan sortere programmerne efter dine egne behov.

Ny funktion i iMessage

En anden funktion, der som lister allerede kendes fra Android, er widgets. Altså muligheden for at lægge for eksempel en kalender, et vejrprogram eller en genvej til at se mails direkte på telefonens hjemmeskærm.

Der er også varslet flere nye apps, som Apple selv står bag. Blandt andet en app til fitness og en AR-app kan blive vist frem i aften.

Endelig er der ændringer på vej til iMessage, hvor det bliver muligt at fjerne dele af en besked, man allerede har sendt. Eller at tagge andre via en @-funktion. Sidstnævnte er smart, hvis man er del af en samtale med mange deltagere, hvor man så vil få besked, hvis ens navn bliver omtalt i en lang tråd.

Apples ur, Apple Watch, vil ligeledes blive omtalt i aften. Måske med nye sundhedsfunktioner der kan give dig et varsel om, at du er smittet med corona.

Softwaren til alle Apples enheder - også Apple Watch (billedet) - bliver opdateret i år. Og mange af nyhederne afsløres i aften på firmaets udviklerkonference. Foto: Stephen Lam/Ritzau Scanpix

iMac er en joker

Blandt jokerne under aftenens præsentation er muligheden for ny hardware.

Her er for eksempel en ny iMac, der ligner en forstørret iPad, blandt rygterne. Også nye Apple-branded over-ear-hovedtelefoner er en mulig nyhed, ligesom et opdateret Apple TV, Apple Tags (til at finde dine ting med, red.) og måske en genoplivning af den trådløse enhed til opladning kaldet AirPower kan se dagens lys i dag.

Sidstnævnte var ellers lagt i mølposen, fordi Apple ikke kunne få teknologien til at virke.

Denne trådløse enhed bliver måske genoplivet i aften. Foto: Stephen Lam/Ritzau Scanpix

