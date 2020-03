Storslået bærbar til budgetpris

De seneste år har det været meget behageligt at købe en bærbar computer på budget. I priskategorien under 10.000 kroner har vi to somre i træk kunne finde gode kvalitetstilbud med høj byggekvalitet, lang batterilevetid, gode skærme, masser af hurtig lagerplads og super interaktion.

En af de modeller, der udmærkede sig i 2018, var Huaweis budgetorienterede MateBook D. Det var, før Huawei mere eller mindre forsvandt fra markedet på grund af amerikanske handelsrestriktioner, og modellen var åbenbart ikke så relevant, da vi fandt den bedste budget-pc året efter.

Nu er Huawei imidlertid klar til at handle med amerikanske virksomheder som Windows-producenten Microsoft samt processorproducenterne Intel og AMD. Alt er således klart til et kinesisk comeback i pc-kategorien, og modellen, der åbner kampen efter et år i kulden, er en opdateret version kaldet MateBook D 14.

Huawei har sat kanterne på skærmen på slankekur. Det er godt. Foto: Tek.no

Sammenlignet med 2018-modellen har MateBook D 14 årgang 2020 en langt tyndere skærmkant, mere afrundede hjørner og mulighed for hurtigt at dele indhold mellem den bærbare og Huawei-mobiler. For første gang er der også indbygget en læser til fingeraftryk i powerknappen på AMD-processormodellerne.

Og apropos AMD-processor. Årets MateBook D 14 får ingen version med Intel-processorer. Øh? Sandsynligvis ikke. Den nye generation af AMD-processorer er nemlig helt i tråd med konkurrencen, mener Huawei.

Vi har også høje forventninger til batteriets levetid, da AMDs nye processorer er langt mere energieffektive end den foregående generation.

Hvis den nye MateBook D 14 opnår både højere ydelse og længere batterilevetid, uden at tage genveje på andre områder som forgængeren var så god til, kan det her være en rigtig vinder. Ikke mindst med den meget lave pris i mente.

Nu var den originale MateBook D 14 aldrig verdens mest spændende bærbare computer. Det var en sølvgrå, rektangulær kasse uden detaljer, der gav den en karakteristisk karakter. Den nye MateBook D 14 fører designet videre, og mange kan derfor med rette kalde den kedelig eller uinspirerende.

Men det er mere nøjagtigt at beskrive den som konservativt designet uden kostbare elementer. Skelettet er også lavet af aluminium, selvom det skal siges, at det føles lidt som plast og må være et tyndt lag. Alt det, der pryder fronten, er et simpelt forkromet Huawei-logo.

Det ser altså fjollet ud, når man bruger webkameraet. Foto: Tek.no

Den lille kant omkring skærmen er lavet af plast og er det eneste, der muligvis kan afsløre, at dette er en budgetmaskine. Det er dog ikke et stort problem, og resten af ​​maskinen virker godt bygget til prisen.

Det eneste, vi er skuffet over, er, at skærmen ikke kan åbnes med en finger uden at holde maskinen nede med hånden, hvilket afslører, at skærmens hængsel ikke er særligt avanceret.

Derudover er vi ikke tilfredse med placeringen af ​​kameraet, som på grund af den tynde displayramme er stuvet væk under en tast i tastaturet, der kan vippes op under brug. Det giver bedre sikkerhed mod uønsket overvågning, men resultatet er, at kameraet filmer overkroppen og skærer dit hoved væk under videoopkald.

Webkameraet er gemt nede i en tast. Foto: Tek.no

Tastaturer og pegefelter har en tendens til at være et overset fokusområdet på maskiner i den billigste prisklasse, men her leverer Huawei trods prisen en af ​​de bedre oplevelser.

Tastaturet er lynhurtigt at skrive på, selvom tasterne har en relativt lang vandring. Det er også godt polstret, laver lidt støj og er generelt blandt de bedre, vi har lagt fingrene på i de senere år. Hvis du skal skrive meget, vil du elske dette tastatur.

Layoutet følger ISO-standarden, som vi er vant til at se her i Danmark (med en 'enter' -tast, der strækker sig over to rækker), men med almindelige nordiske tegn.

Funktionstasterne styrer lysstyrke, lydstyrke og andre nyttige funktioner og ligger på F1-F12-tasterne som standard, hvilket også foretrækkes af de fleste.

Pegefeltet giver dig godt med plads til at boltre dig på, og takket være Windows egne 'præcisions'-drivere er det let at bruge multifingerbevægelser til at navigere rundt i Windows og din browser. Her flyder alt, som det skal. Musemarkøren følger også præcist dine bevægelser.

Der er meget at holde af i den nye bærbare. Foto: Tek.no

Ved siden af ​​tastaturet har Huawei indbygget en fingeraftrykslæser i powerknappen. Det er ikke en usædvanlig løsning, men Huawei er de eneste, der lader dig både starte maskinen og logge direkte på Windows med et tryk på en knap. Det er simpelthen strålende og fører dig direkte til skrivebordet. Vi målte 9,5 sekunder fra helt slukket maskine, indtil vi åbnede Windows, hvilket også er noget SSD-harddisken skal have lidt kredit for.

Hvis du er bekymret for sikkerhed, forklarer Huawei, at dit fingeraftryk ikke er tilgængeligt for nogle af ​​de programmer, der kører på maskinen og ligger krypteret i en separat chip.

En anden ting at nævne er Huawei Share, som giver dig mulighed for at dele indhold mellem maskinerne og Huawei-mobiler ved at ‘tappe’ mobilen på NFC-læseren til højre for pegefeltet. Løsningen giver dig mulighed for at overføre dokumenter, billeder og tekst hurtigt og nemt.

Hvis du vil, kan du også få din mobilskærm op i Windows, så du kan kontrollere mobile apps med pegefeltet eller skrive beskeder fra din computers tastatur. Der er nul forsinkelse at spore, hvilket får denne funktion til at føles meget naturlig at bruge. Herfra kan du også dele indhold ved at trække det til den anden enhed.

Noget af denne funktionalitet er planlagt til senere at blive indbygget i Windows 10, men det er rart, at Huawei er utålmodig og ikke gider at vente på Microsoft. En ulempe er, at det kun fungerer med Huaweis egne mobiltelefoner og ikke andre Android-enheder.

Indtil videre kan du alene bruge mobilfunktionen mellem computeren og telefoner, hvis du har en Huawei-mobil. Foto: Tek.no

Til prisen gør skærmen et godt indtryk. Full HD-panelet er mat og helt frit for refleksioner, og selvom lysstyrken kun måles til 280 nits, er billedet krystalklart og let at se på uanset lysforholdene indendørs. Farverne fungerer til regelmæssig websurfing og kontorapplikationer, men kunne have været mere spændende.

Du skal også undgå denne maskine til at redigere billeder eller arbejde med farvefølsomme opgaver på. Panelet er frygteligt dårligt kalibreret og viser farver som rød, blå, magenta og grøn helt forkert.

Den forrige generation af MateBook D med AMD-processor havde en anstændig ydeevne, men lå tydeligt bag de dyrere Intel-baserede alternativer og kæmpede lidt med batteriets levetid.

Nu skriver vi 2020, hvor AMD har brugt halvandet år på at prøve at indhente Intels føring. Da Huawei nu har droppet Intel til sine MateBook D-maskiner, er der en del forventninger, deres AMD-modeller skal leve op til.

Vores målinger viser, at AMDs nye generation af processor, kaldet r5-3500U arbejder hele 17 procent bedre end r5-2500U-processoren, der sad i den forrige MateBook D 14. Det skyldes en ny produktionsproces, der giver mulighed for lidt øgede clockfrekvenser og giver processoren mulighed for at arbejde længere i højeste gear, før den bliver varmt og træt.

Således er processorydelsen gået fra ‘ok, men underordnet’ til helt i top og svarer til Intels opdaterede alternativ.

Når vi bruger den indbyggede Edge-browser oplever vi desværre, at ventilatoren ofte går i gang. Her kan du ikke forvente helt stille surfing, uden at ventilatorstøjen er så høj, at det virker generende.

Her skiller maskinen sig negativt ud fra dyrere alternativer med Intel-processor. Det skal også nævnes, at vi i et tilfælde oplevede meget højt hukommelsesforbrug. Vi fandt aldrig ud af, hvorfor det skete, men løste det med en genstart. Vi antager, at det var en engangshændelse.

Processoren leveres med indbygget Radeon Vega 8-grafik. Grafikken har en gigabyte dedikeret hukommelse og låner hvis nødvendigt ellers op til halvdelen af ​​MateBook Ds samlede hukommelse på 8 GB. Hvis du maksimerer brugen af ​​grafikhukommelse, kan det muligvis give for lidt arbejdshukommelse til resten af ​​dine applikationer, men for de fleste mennesker, der overvejer en billigere bærbar computer, er det ikke noget at bekymre sig over.

Grafikløsningen er næsten identisk med den, der blev brugt i den forrige generation r5-2500U-processor, men kan også arbejde lidt hurtigere. Sammen med den hurtigere ydelse hjælper detmed at øge spilpræstation med cirka 15 procent.

Vi brugte ‘The Talos Principle’ som testspil og målte 44 FPS ved mellemhøje grafikindstillinger og Full HD-opløsning. Det er absolut spilbart og lover godt for dem, der vil slappe af med lidt Overwatch eller Fortnite, som er lignende krævende spil.

Til sammenligning målte den dyrere Microsoft Surface Laptop med Intel Iris Plus grafik 42 FPS, og Surface Laptop 2 med Intels standard UHD 620 grafik kun 25 FPS i det samme spil.

Forgængeren målte vi til moderate otte timers batteritid. Det er absolut godkendt, men godt bag de 11 timer, som vi fik ud af den Intel-baseret udgave.

Dette års opdaterede MateBook D kan prale af næsten ti og en halv times batteritid. Det er en enorm forbedring i løbet af en generation og skyldes mest af alt den opdaterede og mere energieffektive AMD-processor.

Selvom vores batteritest - hvor vi spiller en video i loop - er af den lettere art, holder maskinen til en fuld arbejdsdag, og det er nok for de fleste med normale kontorjob eller studier.

Den nye prisrigtige bærbare fra Huawei får en flot karakter. Foto: Tek.no

For to år siden indtog Huawei's MateBook D 14-modellerne en 2. og 3. plads, da vi skulle kåre de bedste billigere bærbare computere. Efter et års 'udelukkelse' er virksomheden tilbage med en maskine, der er forbedret på alle de vigtigste områder, mens forgængerens kvaliteter er videreført. Det gælder for eksempel det gode tastatur og den rummelige pegeplade.

Udseendet er konservativt, men også vidunderligt enkelt. Selvom vi har set højere byggekvalitet, kan vi ikke finde mange modeller, der er så solide i prisklassen. Og ikke mindst med så meget lagerplads, arbejdshukommelse og batterilevetid.

Det er inden for disse områder - batterilevetid og processoreffekt - at årets udgave af MateBook D 14 virkelig løfter sig. AMDs nye processor har givet maskinen et batteri med levetid til en hel dag og ydeevne, der konkurrerer med alt, hvad konkurrenten Intel kan levere i budgetklassen.

Skærmkanterne er blevet meget tynde og giver maskinen et mere moderne look. Denne maskine vil sandsynligvis se ny og opdateret ud i mange år fremover.

Fingeraftrykslæseren, der fører dig direkte ind i Windows, når du tænder for maskinen, er strålende, og Huawei Share er det samme, hvis du har en Huawei-mobil.

Det eneste, vi er mindre tilfreds med, er, at ventilatoren i maskinen har en tendens til at starte ved enkle opgaver, og at skærmen er dårligt kalibreret, så den ikke kan bruges til at behandle billeder og video.

Uanset prisen har Huawei igen sammensat en budgetmaskine med en super balance mellem fremtidssikker ydelse og god daglig brugeroplevelse.