Stort batteri fik denne mobil til at eksplodere: Nu er det endnu større

Da Samsung i slutningen af 2016 lancerede sit flagskib Galaxy Note 7 var det med løftet om, at nu havde telefonen fået et batteri, der virkelig kunne noget.

Desværre for Samsung fik de ret: Note 7 og dens alt for store batteri kunne i den grad eksplodere og bryde i brand, hvilket kostede mange penge og dybe hak i tilliden til det sydkoreanske firma.

Efterfølgende indrømmede Samsung, at man havde haft for travlt med at udkonkurrere Apples iPhone og slækket på den kvalitetskontrol, der kunne have opdaget problemet.

Samsung: Bedre kontrol i dag

Nu hedder topmodellen Galaxy Note 9, og den blev i dag præsenteret i New York med et batteri, der er endnu større end det, som i sin tid lagde Note 7 i graven.

3500 mAh var størrelsen på Note 7-batteriet, som sidste år skrumpede til 3300 mAh i efterfølgeren Note 8.

Note 9, der snart sættes til salg i Danmark, får dog et batteri på hele 4000 mAh, så telefonen ifølge Samsung kan klare sig gennem en hel arbejdsdag uden at løbe tør.

Firmaet lover samtidig, at man for længst har rettet op på fortidens synder. I dag gennemgår batterierne nemlig en række af avancerede kontroller og strenge tests, før de sendes ud til forbrugerne.

Du kan læse mere om Galaxy Note 9 her. Du kan også se en sammenligning af forskellene på Galaxy Note 9, 8 og 7 her.

