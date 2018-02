Strejker dit internet? Dit wi-fi kan nemt være skurken

Teleselskaberne har travlt med at sælge lynhurtigt internet, men måske er det bare din router, der skaber de digitale trafikpropper

Hastigheden på danskernes bredbånd er en evig kilde til frustration i mange husstande.

Det går for langsomt, eller også er der for mange afbrydelser, hvor hastigheden pludselig falder.

Men selv om teleselskaberne, som Ekstra Bladet tirsdag kan fortælle, har meget travlt med at sælge fremtidens 'supernet' til mere end en million hjem, kan løsningen nemlig være en helt anden og billigere:

- Vi har også 300 og 500 Mbit forbindelser.

- Og vi kan sagtens gå op i 1000, men vi har valgt at stoppe ved 500 Mbit, fordi der er ingen grund til at have større hastigheder lige nu, siger Jørgen Stensgaard, der er administrerende direktør i Waoo til Ekstra Bladet.

- I stedet har vi et stort fokus på wi-fi-delen, hvor vi de seneste år har gjort meget for at levere udstyr, som giver brugerne en høj hastighed det sidste stykke fra stikket og ud til deres enheder.

- Det er mindst lige så vigtigt, som at skrue meget mere op for hastigheden på fiberen, mener han.

Det er nemt at skrue op for hastigheden på bredbånd. Men andre ting som for eksempel wi-fi-udstyret er mindst lige så vigtige, mener Jørgen Stensgaard, der er administrerende direktør i Waoo. Foto: Christian Brandt/Waoo

Nu får Danmark superbredbånd: Her er de dyre fælder

Google-ekspert: Flyt din router

Ifølge Ben Brown, der har stået i spidsen for Googles arbejde med at skabe en bedre wi-fi-router, kan alene det at stille routeren det rigtige sted forbedre signalet:

- For os har en stor del af opgaven været at få brugerne til at lade være med at stille deres router forkert. Gør de det, bliver signalet 50 procent ringere.

- Så bare det at flytte en router fra gulvet og op på et bord eller i øjenhøjde, kan forbedre signalet markant, siger Ben Brown i et interview med Ekstra Bladet.

Teleselskaber som Hiper har travlt med at sælge danskerne superhurtige forbindelse. Men hvor meget har du faktisk brug for? Foto: Jonas Olufson

Sjældent brug for superhastigheder

Hos prissammenligningssitet Samlino.dk følger man udviklingen tæt og registrerer lige nu både højere priser og meget højere hastigheder fra teleselskaberne.

Men administrerende direktør for Samlino.dk, Kristian Pitzner-Jørgensen, advarer mod, at man hovedløst vælger den hurtigste hastighed, fordi det lyder smart:

- En normal familie vil være meget fint kørende med en 50 Mbit-forbindelse. Så når der markedsføres meget hurtigere forbindelser, handler det mere om, at selskaberne gerne vil have os til at bruge et større beløb hver måned på vores bredbånd.

- Der er selvfølgelig nogle kunder, der sætter pris på en meget hurtig forbindelse, men som forbruger bør man altid overveje, hvad ens behov faktisk er, før man hopper på tilbuddet om at købe et nyt og måske dyrere abonnement, lyder rådet fra Kristian Pitzner-Jørgensen.

Du kan blive meget klogere i dagens Plus-tema på, hvordan du får hurtigere netadgang - både ved at forbedre dit wi-fi-signal og måske vælge et af de nye superhurtige abonnenter. Her kan du også læse, hvordan du på den korrekte måde tester hastigheden på din nuværende forbindelse og ikke mindst, hvor hurtigt de forskellige bredbåndshastigheder faktisk er.