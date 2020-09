Det er noget selvmodsigende i den trådløse over-ear-model kaldet Aonic 50, som Shure nu sælger i Danmark. For både lydmæssigt og ikke mindst fysisk er det modellen, den ambitiøse lytter helst sidder ned med. Det er med andre ord en hovedtelefon, der sukker efter en ledning.

Sådan har jeg også mest brugt modellen under vores ugelange test. Med en ledning og typisk under timevis af koncentreret skærmarbejde. Det er ikke modellen, som man sætter over ørerne, når man skal på cyklen eller gåtur.

Modellen fås både i brun og sort.

Sejrer på lyd

Nu er jeg så også en ganske kritisk forbruger, når det gælder over-ear-hovedtelefoner i 'fri dressur'. Her foretrækker jeg noget, der sidder i øret, da det også er ganske svært at spænde en cykelhjelm ned over en model som denne.

Således ligger Aonic 50 i den tungere ende blandt konkurrenter som Sony og Sennheiser. Og modellen er i hård kamp med førnævnte om at levere både god lyd og stærk støjreduktion.

Her vinder Shure klart på lyden, hvis du er tilhænger af en mere neutral oplevelse, der ligger tæt på det, som kunstneren bag har tænkt. Altså ikke noget med tung bas og andre firnurligheder. Det er ren lyd, vi taler om her.

Du kan ikke klappe hovedtelefonen sammen, så den fylder meget under transport.

Taber på støjreduktion

Den aktive støjreduktion vil jeg derimod tillade mig at være skeptisk over for. Her når modellen ikke fx Sony til sokkeholderne. Spørgsmålet er faktisk, om man helt skulle have fravalgt teknologien?

Shure har allerede sprunget stemmetjenester som Google Assistent over. Samtidig er der indbygget fysiske knapper, ligesom modellen alene understøttes af en ganske simpel app. Vi taler om 'the good old school' inden for lyd.

Fokus i dagens testmodel er i stedet lagt på lyd, der er tro over for Shure's ry som en leverandør af solide, ledningsbårne oplevelser, som professionelle gerne vil være en del af.

Det følger med i salgskassen.

Dommen: Ikke en vinder

Og vil jeg så gerne eje modellen? Svaret bliver i dag et ahhhh, måske.

Flere ting trækker ned, fordi hovedtelefonen gerne vil være moderne, men aldrig rigtigt kommer i mål med ambitionen. Fysisk og designmæssigt ligger det også en smule tung, så du ikke kan klappe den store hovedtelefon sammen, ligesom konkurrencen er brutal.

Med andre ord er Aonic 50 ikke en vinder i min bog. Men derfor kan man godt være placeret blandt de bedste til den rigtige køber, som der er mange af derude. Og det lever denne model bestemt op til.