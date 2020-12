Supermarked sætter smartlys på hylderne

Der er nogle produkter, der ender med at være synonym med et særligt mærke. Tag for eksempel tablets der for mange er synonym med Apples iPads. Eller smartlys der klinger godt på Philips Hue.

Forklaringen er naturligvis, at dem, der først udvikler det bedst i en produktkategori og bliver ved med det, vinder. Men engang synes vi jo også, at mobiltelefoner var en Nokia. Og se bare hvor det firma er i dag.

Vildt byggeri: Sådan ser fremtidens hjem ud

Sådan ser startersættet ud. Foto: Lidl

Kamp om markedet

Det må også være filosofien hos den tyske supermarkedskæde Lidl, der netop har lanceret en serie af smartlys herhjemme. At man kan slå eller i hvert fald matche det, som Hue er blevet kendt for.

Fordelen for Lidl er, at de ikke er eneste udfordrer på det marked. Også IKEA har lavet sin egen serie af smarte lys. Og flere følger sikkert efter.

De seneste uger har vi derfor testet en del af sortimentet, som man nu kan finde på hylderne i Lidl mellem oksesteg, chip og tandpasta.

IKEA bygger lyd ind i møbler

Lyskæden her er et andet eksempel fra den nye serie. Foto: Lidl

Nem at sætte op

Som Hue har Lidl valgt at lave et startersæt med tre hvide pærer, en zigbee-gateway og en fysisk fjernbetjening. Gatewayen er nødvendig for, at der kan blive skabt det netværk, som pærerne styres med.

Men da der bruges den fælles zigbee-standard, bør det være muligt at koble lyset til fx en Hue-gateway, hvilket vi dog ikke har testet. Opsætningen foregik under vores test via Lidl's ganske udmærkede og til formålet fint simple app.

Appen og systemet er opbygget på en måde, hvor de fleste uden problemer burde kunne både opsætte og betjene pærerne. Det er også muligt at koble systemet til Google Assistent, så du kan stemmestyre lyset i dit hjem.

Ny sensor giver Philips Hue en hjælpende hånd

Strømskinnen i serien er en lille genistreg. Den bliver du glad for at bruge. Foto: Lidl

Praktisk strømskinne

Udover de hvide pærer har vi også testet en model med farve i kombination med den batteridrevne og trådløse bevægelsessensor, man ligeledes kan købe i serien. Igen er opsætningen utrolig enkel. Og selvom appen grundlæggende er simpel, kan du få systemet til at udføre avancerede funktioner.

For eksempel at sensoren alene tænder udvalgte lys eller sender en alarm, efter solen er stået op. Og stopper når solen går ned. Systemet finder selv ud af, hvad tid solen står op og går ned, hvor du er. Det kan ikke være mere enkelt.

En anden fiks enhed i serien er en kraftfuld strømskinne med tre stik, som du kan (tids)styre indviduelt. Der er også fire USB-A-stik, der er tændt hele tiden. Her er det alene fantasien og dine behov, der sætter grænser for, hvor nyttefuld skinnen kan blive. Smart.

Nu erobrer IKEA dit smarte hjem

Her er det den praktiske bevægelsessensor, som er trådløs og batteridrevet. Foto: Lidl

Minimale forskelle

Nu er det hverken opsætning eller smarthed, der alene tæller, når vi taler om lys. Det gør kvaliteten af pærerne også.

Lysmæssigt virker pærerne til at dække samme spektrum og intensitet, som du får med Philips Hue. Der er på papiret forskelle, men den oplevede forskel er minimal.

Kun når der skal skrues op og ned for lyset - eller slukkes for det - virker pærerne fra Lidl lidt mere 'rå' i det, hvorimod Hue-pærerne kan styres mere elegant, så lyset sænkes og hæves blødere og pænere. Det er en smagssag, om man synes, at det er et problem.

Det koster det Startsæt med tre hvide pærer (E27), fysisk fjernbetjening og gateway: 449 kroner. Individuelle pærer i hvid med forskellige sokler: 89 kroner stykket. Individuelle pærer i farver med forskellige sokler: 119 kroner stykket. Bevægelsessensor: 99 kroner. LED-bånd (2,5 meter): 199 kroner. Gateway: 199 kroner. Kilde: Lidl

Sats eller bare en prøve?

Synspunktet gælder også fjernbetjeningen, som Hue har lavet en smule pænere og mindre. Modellen fra Lidl er lidt grov i designet og en smule billigt udført.

Det er derimod en konkret problemstilling, at Lidl ikke kan garantere, at du altid kan finde serien i butikkerne. Det kan godt gøre os lidt utrygge i forhold til, om supermarkedet bare prøver markedet af. Eller faktisk vil satse helhjertet på smartlys i mange år frem.

Det vil Philips Hue nemlig, fordi de lever af smarte lys. Og det er en væsentligt forskel at tage med i sine overvejelser.

Indtil videre må vi tro på det, når Lidl siger, at der kommer mere. Ikke mindst fordi du får tre års garanti på alle produkterne. Det er en god begyndelse.

Dette smarte lys vil mere end du har brug for