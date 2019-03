Svindel med bitcoins rammer Danmark

Nets advarer mod svindlere, der narrer flere til at aflevere deres betalingskort

Løftet om en hurtig gevinst på handel med bitcoins får i disse måneder flere bankkunder til frivilligt at aflevere data om deres betalingskort til udspekulerede netsvindlere.

Sådan lyder advarslen fra Nets, der også oplever en generel stigning i svindel med betalingskort.

- Der er sket en stigning i antallet af transaktioner, hvor der sker svindel, siger Louis Andersen, der er chef for Nets indsats mod kortmisbrug, til Ekstra Bladet.

- Men på trods af stigningen får de kriminelle mindre og mindre ud af det enkelte misbrug.

Genvej til nye ofre

Forklaringen er, at Nets sammen med bankerne er blevet langt bedre til automatisk at opdage og bremse misbrug, inden det løber løbsk.

Men med hjælp fra falske opslag på de sociale medier, hvor kendte angiveligt fortæller om deres egen succes med at handle med bitcoins, har svindlerne altså fundet en genvej til deres ofre.

- Der er ingen tvivl om, at der findes nogle meget avancerede og dygtige spillere på det her marked, lyder vurderingen fra Louis Andersen.

Problemet er, at det kan være meget svært at opdage, at der sidder en svindler i den anden ende af tilbuddet om en hurtig gevinst.

- I nogle tilfælde har vi hørt om kunder, der blev præsenteret for en side på nettet, hvor de kunne se ’deres investering’ i bitcoins vokse, selvom det hele naturligvis var fup.

Franarret mange penge

Ifølge Nets viser sagen, hvor vigtigt det er, at man som kortkunde er endnu mere kritisk over for, hvilke hjemmesider man deler sit betalingskort med.

I nogle tilfælde er kunderne nemlig blevet franarret store beløb, som lander hos svindlere i Nigeria, Ghana, Kina og Rusland.

- Man tager virkelig folk på sengen, fordi de tror, at nu kan de lave en investering, der gør dem meget rige.

- Og det gør det mere avanceret, at svindlerne er blevet dygtigere til at udnytte danske kendisnavne og kommunikere på en troværdig måde.

Svære at stoppe

Selv om svindlen kan få lov til at fortsætte, indtil kunden selv opdager det, sidder Nets ikke passivt på sidelinjen.

- Vi forsøger at blokere for udbetaling af flere penge, hvis vi opdager, at svindlerne er i gang.

- Men de er også meget udspekulerede og vil typisk lave en helt ny konstruktion, når de ser, at pengestrømmen er stoppet.

