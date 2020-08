Svindler på YouTube

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Så sent som onsdag morgen var den gal igen.

Her overtog kriminelle hackere en YouTube-kanal med næsten en million følgere, satte en live-udsendelse i gang og lovede morgenens over 50.000 live-seere at fordoble de penge, de sendte ind i bitcoins.

Svindlen er ikke ny og fuldstændig magen til det fupfummer, som forleden skete på Twitter.

Her blev blandt andre kontoen, som Elon Musk ejer, overtaget af tre unge hackere. Netop Elon Musk var også 'målet' for morgenens YouTube-svindel, der skete i hans navn.

Steve Wozniak og 17 andre ofre, der fik deres navne misbrugt til svindel med bitcoins, er nu gået sammen om sagen mod YouTube. Foto: Justin Sullivan/Ritzau Scanpix

Kæmper forgæves

På Twitter lagde hackerne på samme måde opslag på hans og andre kendtes profiler med et løfte: send os nogle penge - så får du det dobbelte retur. Alt var naturligvis løgn.

Misbruget på YouTube er som nævnt ikke af nyere dato og har derfor fået den verdensberømte medstifter af Apple, Steve Wozniak, til at gå i kødet på YouTube.

Det sker, efter han i længere tid forgæves har forsøgt at få videotjenesten til at gribe ind over for de bedrageriske indslag om bitcoin.

Teenager narrede hele verden

Hård kritik af YouTube

Som en række andre kendte personligheder får Steve Wozniak nemlig også misbrugt sit navn i videoerne, der lover, at man kan blive meget rig ved at aflevere et beløb i bitcoins, fordi Apple-stifteren vil betale deltagerne det dobbelte tilbage.

Modsat Twitter reagerer YouTube ifølge Steve Wozniak overhovedet ikke eller meget langsomt i hans sag.

YouTube afviser kritikken og mener ikke, at de har et direkte ansvar i sagen.

Skurken der blev fejret som en helt