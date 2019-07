Svinedyr bærbar er et monster til spil

Asus er måske en af de ‘skøreste’ producenter, når det gælder computere. Tag for eksempel deres Max-Q-serie, hvor man fysisk kunne åbne kabinet, mens man bruger computeren.

Eller deres Zephyrus S-maskiner med virkeligt vanvittige priser langt over konkurrenterne. Det gælder også dagens testmodel, Zephyrus S, som vi derfor sætter på en hård prøve over for det bedste fra konkurrenterne.

Sådan er det jo, når prisen er på det høje leje - så bliver alt målt og sammenlignet.

Det er muligt at lukke ekstra meget luft ind i maskinen. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Åbnet op for at kunne køle

Dem, der har fulgt de kraftige bærbare til spil fra Asus de seneste år, vil sikkert nikke genkendende til designet. Det er næsten uændret i forhold til den oprindelige Zephyrus, der kom for et par år siden. Den største forskel er, at maskinen er blevet lidt tungere og har en 17,3 tommers skærm med langt tyndere rammer mod den gamle på 15,6 tommer.

Hvad angår byggekvalitet, imponerer Asus virkelig. Aluminium går igen i næsten alle dele af det, der gør maskinen robust, og overfladebehandlingen sikrer en eksklusiv følelse, når man rører ved den. Det eneste, vi er lidt kritiske over for, er den meget tynde aluminiumsplade i bunden af ​​maskinen. Kan den overleve et fald? Vi ved det ikke og tager ingen chancer for at finde ud af.

Bundpladen er imidlertid forbundet med det mest karakteristiske træk ved Zephyrus, som er den særligt passive køling, man finder i bunden. Her kan du 'hejse' maskinen eller nærmest skille den, så der kan komme ekstra luft ind mellem de tætsiddende og kraftige komponenter inde i maskinen..

Med meget lettere adgang til frisk luft er teorien, at den aktive køling, som består af to propeller, mere effektivt og uden så meget belastning kan trække luft ind.

Stor og god skærm

Vi klager altid over det samme: Hvorfor er skærmen ikke kalibreret, og hvorfor er den ikke mere lysstærk?

Begge dele er en sjældenhed blandt spillemaskiner, men fra tid til anden får vi en af egenskaberne, som her i Zephyrus S, hvor panelet er ret godt kalibreret. Det gør panelet mere behageligt at se på, og det gør det lettere at redigere fotos og video med gode resultater.

Udover gode farver tilbyder IPS-panelet også i en god synsvinkel, og selv om vi ønskede os endnu højere lysstyrke, oplevede vi aldrig problemer med at se detaljer i mørke områder under testen. Hverken i spil eller under andet brug. En forklaring kan være, at skærmen er helt mat og rimelig god til at afvise refleksioner.

Til spil er det her et display, der består på alle de rigtige områder. Det har ganske vist ‘kun’ fuld HD-opløsning, men det gør næppe den store forskel med en højere opløsning på en skærm af denne størrelse. Du kan i stedet sætte pris på de op til 144 billeder i sekundet, lav svartid på tre millisekunder og Nvidias G-Sync teknologi til flydende billedflow.

At skærmen måler hele 17,3 tommer gør det lettere at leve sig ind i spil end på mindre skærme, som for eksempel originalen på 15,6 tommer.

At skærmen er vokset, uden at gøre maskinen større, skyldes, at kanterne omkring displayet er langt mere smalle end på forgængeren. Men konsekvensen er også, at Asus ikke længere har plads til et webkamera i rammen. Og i stedet for at integrere det i bunden eller i tastaturet, som andre producenter gør, har Asus valgt at bruge et eksternt kamera. Det giver lidt mere bøvl, men til gengæld har kameraet en bedre billedkvalitet end tilsvarende indbyggede løsninger.

Desværre kan det eksterne kamera ikke bruges til at logge på Windows, og da Zephyrus S også mangler en scanner til fingeraftryk, må du nøjes med tastaturet og et normalt password.

Den her form for ergonomi - eller mangel på samme - er ikke godt. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Ergonomi fejler

Tastaturet er et tveægget sværd. På den ene side overrasker tasterne ved at være kontante i deres reaktioner og er generelt godt bygget. Her har Asus ramt det berømte søm på hovedet. Du kan også sammensætte baggrundsbelysningen med en palet af 16 millioner farver, så det ser godt ud.

Vi kan også godt lide, at volumenknapperne er erstattet af et hjul, du ruller på. Det er lettere at gøre, mens du spiller og ikke ønsker at fjerne dine øjne fra skærmen. Et lille, men effektivt trick.

Men så var der ergonomien. Og her er det værre. Du kan se problemet på billederne: Tastaturet er skubbet helt ned til bunden af computeren, så du intet har at hvile dine hænder på, mens du skriver eller spiller.

I den oprindelige Zephyrus fra 2017 fulgte en lille gummistrimmel med, som man kunne hvile sine hænder på. Det hjalp også med at hæve hænderne til samme niveau som tastaturet.

Så hvorfor følger gummilisten ikke længere med? Vi ville klart erstatte den med de hovedtelefoner og den rygsæk, der følger med i købet - men ikke med den gode Gladius II-mus.

Når nu vi taler om ergonomi, så er pegepladen skubbet til siden og sidder nu til højre for tastaturet. Det er upraktisk.

Formatet på pegepladen er nemlig modsat af den skærm, du vil styre cursoren på: på højkant og smal. Og venstrehåndede vil få alvorlige problemer her.

En formildende omstændighed er, at du for det meste bruger en ekstern mus til spil. Og den følger som nævnt med i form af den fremragende Gladius II-mus. Asus har i øvrigt også fjernet den normale numpad og bygget den ind som en grafisk funktion i pegepladen.

Den matte skærm er med til at reducere reflektioner. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Spilydelse

Når det gælder ydelse, så spinner Zephyrus S. Den helt nye six-core i7-9750H processor leveres med en solid 400 MHz hastighedsforøgelse i forhold til i7-8750H med lige så mange kerner, som vi har oplevet i tidligere testede konkurrenter.

Når Zephyrus S samtidig formår at holde ydelsen høj i længere perioder med hård belastning, er det ikke en opgradering man skal kimse af. Slet ikke hvis man er en af dem, der laver videoredigering eller løser andre processorkrævende opgaver.

Når det gælder præstationer under spil, er der dog ikke så hurtige forbedringer at spore. For det meste taler vi om under 10 procents forbedringer, men det er stadig nok til, at Zephyrus S indtager den ubestridte 1. plads i alle spil.

Det er uvist, hvor en stor del af forklaringen ligger i den forbedrede køling. Vores vurderingen er, at det er 50-50, hvor meget processor og hvor meget køling betyder i Zephyrus S.

Når det kommer til batterilevetid, imponerer Zephyrus ikke, men spørgsmålet er bare, hvor vigtigt det er at spille helt bærbart?

Vi er her tæt på fire timers spilletid, hvor et ekstern batteri med kræfter nok via USB-C kan udvide batteritiden meget, hvis du vil slippe for at slæbe rundt på den medfølgende oplader. Sidstnævnte er dog nødvendig, hvis du vil bruge maskinen på det højeste præstationsniveau.

Ifølge vores støjtest virker det som om, at Zephyrus S er en af de mest støjende. Og ja, du bemærker det, hvis du spiller uden hovedtelefoner, men her er det værd at bemærke, at vi har logget det maksimale lydniveau. Og det er faktisk lidt vildledende for Asus’ utraditionelt afkølede Zephyrus S ligger generelt en til to decibel under denne værdi under spil.

De indbyggede vifter holder en meget stabil hastighed og dermed støjniveau. Det værdsætter vi mere end maskiner, der konstant skifter ventilatorens hastighed op og ned. Og maskinen er helt stille under almindelige opgaver.

Heller ikke det digitale pegefelt til højre for tastaturet er godt. Slet ikke for venstrehåndede. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Konklusion

Asus nye Zephyrus S er på alle områder bedre end originalen. Bortset fra dem, der har med ergonomi at gøre. Her er nemlig fokus på ekstra god afkøling og høj ydeevne.

En base, der åbner op for at lukke luft ind og et tastatur, der er trukket ned til fordel for en kæmpe udluftning med udluftningshuller øverst, har givet nogle markante justeringer i designet. Men det virker også.

Processoren og grafikchippen fungerer meget godt selv i lang tid uden at skulle throttles. På den anden side koster den effektive køling på ergonomien. Og hverken køling eller ydeevne kan siges at være et kvantespring over, hvad de bedste konkurrenter får ud af deres mere traditionelle modeller..

Amerikanerne har et udtryk for, hvad vi har tænkt under meget af testen: ‘over engineered’.

Altså at maskinen bliver gjort mere kompliceret end nødvendigt. Indtil vi har testet andre maskiner med Intel-processorer fra 9. generation, kan vi ikke være helt skråsikre, men vi mener, at det er, hvad der er sket med Asus Zephyrus S. Alligevel synes vi, at det er en utrolig sjov og gennemført maskine.

Placeringen af tastaturet og touch pad er i sidste ende et stort kompromis for at kunne køre de kraftige komponenter i maskinen med høj hastighed. Hvis du primært planlægger at spille og kan finde håndstøtte selv, kan du muligvis leve med det, som Asus har valgt at gøre her.

Men hvis du vil bruge maskinen lige så meget til at skrive og udføre andet arbejde på, mener vi, at du bør tjekke andre maskiner med mere traditionel interaktion og bedre ergonomi.

Rå ydeevne trumfer ikke elendig ergonomi

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Fordele

Meget god præstation

Throttler ikke

Slank og kompakt

God skærm til spil

Solidt bygget og godt design

Lynhurtig SSD-harddisk

Mus, hovedtelefoner og rygsæk inkluderet

Generelt ingen støj

Gode taster på tastaturet

Godt billede på eksternt kamera

Det bør du overveje

Meget dårlig ergonomi ved skrivning

Ringe placering af pegepladen til venstrehåndede

Ingen login med ansigt eller fingeraftryk

Ringe batterilevetid

Tåler den tynde underside et fald?

Dyr