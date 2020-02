Tastaturet for kræsne fingre

Hvis der er nogen, som er 'søskende' i den teknologiske verden, så er det MX Master 3-musen fra Logitech, som vi skamroste forleden. Og så tastaturet fra samme firma kaldet MX Keys.

Det kan også forbindes via Buetooth, eller den samme Unifying-modtager som musen. Bluetooth-supporten giver dig også mulighed for at bruge det til at skrive på mobiltelefoner og tablets.

Ud over at designet på MX Master 3 og MX Keys er meget ens, kan tastaturet bruges på tværs af flere maskiner med 'Flow', og er kan tilsluttes hele tre enheder, fx en tablet og to bærbare takket være funktionen 'Duolink'.

Her ses både tastatur, håndledsstøtten og musen sammen. Foto: Tek.no

Duolink låses automatisk op, når både MX Master 3 og et kompatibelt Logitech-tastatur, såsom MX-Keys, er tilsluttet en maskine. Når du holder Fn-tasten nede på tastaturet, dukker musens bevægelsessensor og knapper op, der ligner dem på MX Master 3, når du holder 'gæst' knappen nede og flytter den. Hvis du har både musen og tastaturet, kan du fordoble antallet af genveje og kommandoer, du udfører med musebevægelser.

Ikke alle disse indstillinger virker lige intuitive, når de udføres fra tastaturet. Mange er allerede et klik væk på tastaturet, ofte øverst på linjen for medietaster og lysstyringskontrol. De få sekunder, du trykker på Fn-tasten indtil musen fryser, og Duolink-tilstanden overtager, er lidt for lang tid at vente.

Flowet stopper på en eller anden måde lidt. Det hjælper heller ikke, at Fn-tasten er flyttet fra venstre side til højre på tastaturet, dvs. længere væk fra venstre hånd, som du har fri, når du bruger musen.

Artiklen er lavet i samarbejde med Tek.no

Det koster det lige nu:

Læs mere om dette prislink i bunden af artiklen

Nå, lad os kigge mere på tastaturet, som der er meget at skrive godt om.

MX Keys har en god og nyttig funktion: baggrundsbelyste taster. Det er en sjældenhed for trådløse tastaturer, fordi det normalt går markant ud over batteriets levetid. Logitech har dog fundet en smart løsning, idet baggrundsbelysningen kun tænder for lyssensoren, når nærhedsføleren føler, det er nødvendigt. Hvis du tænder flere lys i rummet, eller du holder op med at skrive, slukkes det automatisk. Selvfølgelig kan du manuelt indstille det også.

Logitech angiver typisk 10 dages brug, hvis belysningen er tændt, eller op til fem måneder når belysningen er slukket. Opladning udføres med et USB-C-kabel, som er den samme type MX Master 3-musen bruger.

Foto: Tek.no

Du har to valg, hvis du vil købe et tastatur fra den samme serie som musen: at købe MX Keys med en fritstående håndledsstøtte (typisk 100 kroner ekstra, red.) eller uden. Den første anbefales kraftigt. Uden understøttelse er du dømt til at holde fast i den spidse, nedre kant af tastaturet, og i det lange løb bliver det udmattende at skulle løfte dine hænder de ekstra millimeter 'manuelt' for at nå højden på tastaturet.

Vi synes, det er lidt mærkeligt, at Logitech overhovedet sælger tastaturet uden håndledsstøtten. Optimalt bør den være fuldt integreret. Nu er du selvfølgelig helt fri til at beslutte, hvordan støtten placeres mod tastaturet, men så længe det er frakoblet, kan det også let skubbes ud af positionen, hvis du ikke sidder meget pænt ved skrivebordet. Vi blev lidt trætte af at skulle finjustere dens positioner under test, skønt det ikke sker meget ofte, når du først et setup, der fungerer.

Understøttelsen i sig selv hæver skrive komforten en del. Det er ekstremt blødt og stødabsorberende og har en behagelig gummieret overflade, der afviser fedtmærker ganske effektivt.

Det koster musen:

Læs mere om dette prislink i bunden af artiklen

Når dine fingre er kommet på niveau med tastaturet, vil de elske tasterne. Uanset om du skriver lange tekster eller tusinder af linjer med koder, tror vi, at du hurtigt føler dig hjemme her.

Alle taster er let konkave. Ifølge Logitech skal det matche formen på dine fingerspidser og give tilfredsstillende ‘feedback’, uanset hvor du rammer. Den første del af erklæringen er vanskelig at argumentere imod, men vi kan ikke rigtig sige, at vi bemærker hverken mindre eller mere tilfredsstillende feedback af den bestemte form.

Hver gang nogen i redaktionerne tester et tastatur, opstår der en vis spænding blandt os andre, og straks tjekker alle opladningsniveauet på deres støjdæmpende hovedtelefoner.

MX Keys er et tastatur, der sandsynligvis vil være at finde i flere åbne kontorlandskaber de næste par år, og det gør ikke spor, da tastaturet ikke larmer.

Hvis du leder efter et tastatur, der ser lige så godt ud som MX Master 3-musen, kommer MX Keys tæt på. Smart belysningskontrol, nem opladning og lang levetid, hurtige og stille taster,og konstrueret i massivt metal for øget stabilitet er blot nogle af funktionerne.

Vi synes dog ikke, at de ekstra Duolink-funktioner var særlig nyttige, når de blev aktiveret fra tastaturet, og vi burde have fået håndledsstøtten som en integreret del af tastaturet. Ellers er dette et godt tastatur, der matcher Master MX-musene godt.