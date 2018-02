Techgigant lovede kæmpe rabat: Nu annullerer de alle ordrerne

Dustin Home nægter at sende varer til kunder, der fik 90 procents rabat på et grafikkort - ikke første gang de laver den fejl

Et kæmpe udsalg på nettet trak i weekenden masser af kunder til techgiganten dustinhome.dk. Men nogle af tilbuddene var for gode til at være sande, mener firmaet nu.

Konsekvensen er, at kunder, der fik 90 procents rabat på udvalgte varer, nu har fået deres ordrer annulleret.

Det er blandt andet gået ud over Christina Lund, der fik annulleret sin ordre på et grafikkort, hun købte som en gave til sin mand.

Lovede stor rabat

På hjemmesiden var prisen for grafikkortet 169 kroner, hvilket hun også fik bekræftet skriftligt. I dag koster samme produkt 1699 kroner:

- Jeg og en masse andre har købt hos Dustin i god tro om, at det var et af de mange tilbud, de havde på deres hjemmeside i weekenden, siger Christina Lund til Ekstra Bladet.

- Her lovede de, at man kunne spare over 50 procent på flere af tilbuddene. I dag viser det sig så, at de har annulleret mit og andres køb med beskyldninger om, at vi har handlet i ond tro ved at købe varen.

- Og de er ligeglade med, at de allerede har bekræftet ordren flere gange.

Christina har nu gjort indsigelse over for Dustin og forlanger, at ordren gennemføres. Og hun er ikke alene om sin kritik.

Kunde: Det er bondefangeri

På Trustpilot klager andre kunder som Christina således over, at firmaet lovede rabat, men alligevel ikke vil levere:

'Det var jo netop under deres rabat kampagne, at varerne figurerede,' skriver Per Sørensen.

'Desuden så modtog jeg en ordrebekræftelse fra Dustin. De har også hævet pengene. Det er simpelthen bondefangeri,' mener han.

'Ja, som de fleste andre fik jeg så også annulleret min ordre,' skriver en anden kunde Mikkel Müller.

'Vil ikke sige så meget andet end troede de havde lært noget af alle de andre gange de har lavet prisbommerter, meeeen nææh nej.'

Og Mikkel Müller har faktisk en pointe. For det er ikke første gang, at Dustin prissætter forkert og ved en fejl giver kunderne 90 procent i rabat.

Nøjagtig det samme skete for et par år siden, hvor en lignende rabatweekend endte galt. Dengang annullerede firmaet på samme måde kundernes ordrer og blev voldsomt kritiseret for det.

Dustin Home: Vi beklager

I dag bekræfter pressechef Eva Ernfors, at firmaet har fejlet:

- Vi har desværre haft en prisfejl på et grafikkort, som fik en rabat på 90 procent af den oprindelige pris. Det må betragtes som en åbenlys fejl, da vi normalt ikke giver så store rabatter på disse produkter, forklarer hun til Ekstra Bladet.

- Derfor har vi også annulleret ordrerne, da det ganske enkelt er umuligt at sende produkter ud med så store rabatter.

Men hun forstår godt, at kunderne er skuffede:

- Det beklager vi. Vi tjekker derfor vores rutiner, så lignende fejl ikke sker igen.

