Telefonen der vil være et kamera

ANMELDELSE: Xperia 1 II er dyr og fremragende til at tage billeder med, men de færreste har brug for den

Der er mobiltelefoner. Og så er der niche mobiltelefoner.

Dagens testmodel hører til i sidstnævnte kategori. Sådan har det længe været, når vi taler om Sonys telefoner.

Den japanske producent havde for nogle år siden ellers et klart forspring med sine støv- og vandsikrede telefoner. Men af uforståelige grunde begyndte firmaet at svinge mellem beskyttede og ubeskyttede modeller og har siden været en parentes på massemarkedet for mobiltelefoner.

Sony har i den grad styr på fotodelen af mobiltelefonen. Spørgsmålet er så, om du som bruger kan overskue og udnytte alle funktionerne til fulde. Læringskurven er nemlig forholdsvis stejl. Pr-foto

I samarbejde med PriceRunner - læs mere i bunden af artiklen

Det skal du vide Styresystem: Android 10 Display: 6,5 tommers HDR OLED (4K) Opløsning: 1644 x 3840 pixels Format: 21:9 Opdateringshastighed: 60 Hz Processor: Qualcomm Snapdragon 865 5G RAM: 8 GB Vægt: 181 gram Læser til fingeraftryk: Ja, på siden Intern lagerplads: 256 GB Ekstern hukommelses: Ja, microSD-kort Dual-sim: Ja, men fjerner ekstern hukommelse IP-certificering: Ja, IP 65/68 Batteri: 4000 mAh Minijack hovedtelefonstik: Ja Opladning: Via USB-C (18 watt lader medfølger) Trådløst opladning: Ja (op til 10 watt) Hovedkamera: 12 MP (16 mm, blænde 2.6) + 12 MP (24 mm, blænde 1.7) + 12 MP (70 mm, blænde 3.4) Selfiekamera: 8 MP Stereohøjttalere: Ja Vis mere Luk

Stiller høje krav

Det ændrer Xperia 1 II, som 5G-modellen hedder, ikke nævneværdigt på. Sonys mobiltelefoner har det svært på et marked, hvor giganter som Samsung, Huawei og Apple sætter tonen.

Og det gør det ikke nemmere for Sonys kunder, at priserne typisk er høje, og kravene til at forstå særligt telefonernes kameraer højere.

Xperia 1 II er således endnu en avanceret kameratelefon i 21:9-format, som tager fremragende billeder. Altså hvis ellers du forstår at udnytte de mange indstillinger og funktioner, som telefonen tilbyder.

Det er et klart plus, at der er gode stereohøjttalere indbygget. Pr-foto

I samarbejde med PriceRunner - læs mere i bunden af artiklen

Mester i fotografi

Jagter du en god kameramobil, man ikke farer vild i, er Xperia 1 II nemlig ikke noget for dig. Sonys største konkurrenter er således langt bedre til meget enkelt at levere billeder, som de fleste bliver glade for.

Men de færreste af dem kan producere så gode billeder og videooptagelser, som Sonys toptunede kameramobil kan.

Japanerne forstår virkelig at bygge objektiver, også i mobilstørrelser. Det er grunden til, at der står Sonys navn på kamerahardwaren i flere andre mobilmærker.

21:9-formatet gør telefonen slank, men også lang hvilket kan være en udfordring for nogle brugere. Læseren til fingeraftryk sidder på siden, men er ikke imponerende god. Pr-foto

I samarbejde med PriceRunner - læs mere i bunden af artiklen

Mobilen for de få

Roserne til trods har jeg dog svært ved at se, hvem der for alvor får glæde af at betale så meget for en mobitelefon. Også selvom displayet som kameraerne er i top, byggekvaliteten er fremragende, og Sonys fortolkning af Android er nogenlunde til at leve med.

Medmindre du stiller nogle helt særligt krav til din kameramobil, vil jeg i stedet anbefale dig at spare pengene og begynde med OnePlus eller en af de billigere alternativer fra Samsung og Apple.

I samarbejde med PriceRunner - læs mere i bunden af artiklen