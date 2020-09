Telefonen du vil elske at hade

ANMELDELSE: Aldrig er der solgt en telefon i så høj en kvalitet og med så stor risiko for at ende som et fejlkøb (til 16.000 kroner!!!!)

Rundtosset?

Ja, jeg er i den grad rundtosset efter nogle dages bekendtskab med Galaxy Z Fold 2, som netop er sluppet fri på det danske marked. Og nej, forvent ikke at vi kommer til at se mange eksemplarer af modellen i hænderne på danske brugere.

Prisen på næsten 16.000 kroner holder den ude af rækkevidde for de fleste. Selv dem, der har råd, vil sandsynligvis finde modellen for stor, upraktisk eller hellere have en iPhone. Men hold nu op en telefon og tablet og mesterværk den nyeste foldemodel fra Samsung er.

Dyr foldbar har fået vokseværk

Selv i lukket tilstand er det tydeligt, at Samsung har bygget en meget gedigen gadget. Foto: Ekstra Bladet

Dyr papirvægt

Alt er glemt om brændende Note'er, eller at det første forsøg på at bygge en foldbar telefon endte som en fiasko. For det her har været hele ventetiden og alt bøvlet værd.

Alene det at holde Fold 2 i sammenfoldet tilstand i hænderne er en oplevelse. Materialevalget, vægten og følelsen af et stykke ingeniør- og brugskunst i luksusklassen er vedvarende. Man glæder sig ganske enkelt til at løfte telefonen, holde den, vende den og lægge den forsigtigt igen som husets dyreste papirvægt.

Samsung har denne gang gjort displayet på forsiden af den lukkede telefon stort nok til at være brugbart. Tastaturet er stadig småt på den smalle skærm, men du kommer til at lave det meste via netop forsideskærmen.

Retter billige fejl

Kameraerne i Fold 2 er på niveau med det bedste, Samsung normalt sætter i sine topmodeller. Det skal de også være til den pris! Foto: Ekstra Bladet

Det skal du vide Type: 5G, Android 10 Hovedskærm: 7,6 tommers Dynamic AMOLED (2208 x 1768 pixels, 373 ppi) Frontskærm: 6,2 tommers Super AMOLED (2260 x 816 pixels, 386 ppi) Vægt: 282 gram Ydre kamera/selfiekamera: 10 MP (blænde 2.2) Bagkameraer: 12 MP ultra vidvinkel (blænde 2.2) + 12 MP vidvinkel (blænde 1.8) + 12 MP tele (blænde 2.4, 2 x optisk, 10 x digitalt zoom) RAM: 12 gigabyte Intern lagerplads: 256 gigabyte Ekstern lagerplads: Nej Dual-sim: Ja, det ene er eSIM Batteri: 4500 mAh Trådløs opladning: Ja, også omvendt Stereohøjttalere: Ja Minijack: Nej Læser til fingeraftryk: Ja, på siden Farver: Mystic Black eller Mystic Bronze I salgskassen udover telefonen: USB-hovedtelefoner, oplader Vis mere Luk

Et foldemonster

Den udfoldede 120 Hertz skærm i høj og lysstærk opløsning er ganske vist utrolig smuk og anvendelig. Men som du sikkert kan forestille dig, er Fold 2 i udfoldet tilstand stor. Meget stor.

Heldigvis føles eller er telefonen ikke for tung. Men udfoldet er Samsungs foldemonster en gadget, man ofte vil bruge i siddende tilstand. Du kan også 'knække' den, så for eksempel bunden er tastatur, og toppen der hvor du skriver ord eller kommandoer ind.

Jeg foretrækker dog den helt udfoldet, hvilket er en udfordring, hvis du gerne vil se videoindhold. For hvem sidder med bøjet nakke ind over deres skærm? Du holder telefonen, og det kan trods den rimelig vægt og præcise balance godt blive træls i længden.

Tættere kommer du ikke på vand med telefonen, medmindre du vil slå den ihjel. Den er nemlig ikke vandsikker. Foto: Ekstra Bladet

Revnen du ser og mærker

Der er imidlertid kun gode ting at sige om teknologien, som Samsung har bygget ind i Fold 2. Kan du leve med formfaktoren, får du en lynhurtig telefon med den flotteste store skærm, der nogensinde er sat i en foldbar.

Man kan stadig se 'revnen' i midten. Og føle den. Men du glemmer den hurtigt og vænner dig til, at sådan er den altså bygget.

Vanen tro er de indbyggede kameraer virkelig gode og på niveau med det bedste, som Samsung kan levere. Batteritiden er absolut godkendt, og det samme er lyden fra de indbyggede stereohøjttalere.

Sådan ser displayet ud i udfoldet tilstand. Foto: Ekstra Bladet

Alle pengene værd

Trods alle roserne er jeg bange for, at de fleste - som køber - ender med at elske at hade Galaxy Z Fold 2. Den har det for eksempel som en Gremlin, der forvandler sig, hvis man kaster vand på den. Forskellen her er, at telefonen sandsynligvis dør, hvis der kommer vand og fugt i den.

I længden vil du også opdage, at den hviler mere, end den bliver brugt. Den får en plads på dit skrivebord eller i din taske, hvilket kan være lækkert, hvis du gerne vil i mobil afvænning.

Alligevel tillader jeg mig at slutte denne anmeldelse lige så rundtosset, som vi begyndte, og stange seks solide stjerner ud til modellen. For hold nu op - Samsung har gjort noget, ingen andre er lykkedes med. Og det er faktisk alle 16.000 kroner værd, selvom du ender med at sætte den i en montre.

Der er nu bygget en større og langt mere brugbar skærm ind på forsiden af Fold 2. Det er godt. Foto: Ekstra Bladet