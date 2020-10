Telefonen James Bond IKKE ville vælge

Har du penge nok, kan man få adgang de mærkeligste steder. For eksempel i hånden på skuespilleren Daniel Craig når han spiller James Bond i den kommende 25. film i serien, ‘No Time to Die’.

Netop det har Nokia gjort for at skabe opmærksomhed om sin første 5G-telefon kaldet Nokia 8.3 5G. Men efter at have testet modellen kan jeg godt skrive under på, at den telefon ville James Bond aldrig have valgt, hvis han ikke havde fået penge for det.

Hvad man ikke gør for penge. Skærmdump fra 'No Time To Die'

Den perfekte lommemus

I den tungere ende

Dermed ikke sagt at Nokias bud på fremtidens mobiltelefon er dårligt. Slet ikke. Telefonen mangler bare det sidste, som Bond ville efterspørge: Gennemført elegance, de bedste byggematerialer og den hurtigste ‘motor’.

Der er med andre ord mere tale om en 5G-Folkevogn end en Aston Martin, når man skal bedømme den samlede pakke, du får i Nokia 8.3 5G.

Modellen er således stor og fysisk i den tungere ende. Pladsen bruges på det 6,81 tommers store display og et 4500 mAh-batteri. Sidstnævnte har rigelig kapacitet til at hjælpe dig igennem en selv meget aktiv dag på mobilen. Og displayet går helt til kanten og er flot uden at være prangende.

Du kan vælge at bruge to sim-kort eller et sim-kort og et microSD-hukommelseskort i telefonen. Foto: Ekstra Bladet

Det er rigtigt godt

På mange måder leverer 5G-modellen da også den gyldne mellemvej med en processor, der ikke er den bedste og hurtigste, men god nok. Kameraer, der kan alt det, som mange efterspørger. Og middelmådig intern lagerplads på enten 64 eller 128 gigabyte med mulighed for at udvide med et microSD-kort.

Der, hvor Nokia får alvor imponerer, er på fortolkningen af Android 10. Der er her tale om den rene version, hvor man nærmer sig Googles, som findes på Pixel-telefonerne.

Det er rigtigt godt og gør det til en fornøjelse at klikke sig igennem hverdagens mange apps og tjenester. Også fordi du er sikret to års opdateringer og dermed snart kan lægge Android 11 på.

Der er en dedikeret knap til Google Assistent. Den er træls, hvis du som vores anmelder ikke er interesseret i at bruge knappen. Foto: Ekstra Bladet

Bedre alternativer

Når det gælder 5G, er modellen også en af dem, som er bedst fremtidssikret. For når der for alvor sættes strøm til det hurtige mobilnetværk herhjemme og i andre lande, understøtter Nokia 8.3 5G de fleste frekvenser, du kan forvente at få brug for.

Som allerede nævnt kniber det en smule med elegancen i telefonen, der mangler den sidste finish til at være luksus. Og så er den indbyggede solo højttaler tæt på at være en joke - det kan gøres meget bedre.

Ville jeg købe Nokia 8.3 5G? Tjaaaaah, jeg er alvorligt i tvivl. Og det er ikke, fordi James Bond havde valgt en anden model. Men snarere fordi der findes mange gode alternativer. Ikke mindst den billigere OnePlus Nord 5G som har en klart bedre skærm og lidt bedre finish.

Mens Google-knappen er træls, er læseren til fingeraftryk på højre side af telefonen hurtig og velfungerende. Foto: Ekstra Bladet

