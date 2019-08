Telenor-chef efter skandale: - Alle har røde ører

Mette Eistrøm Krüger lægger ikke fingrene imellem, når hun selv skal sætte ord på den skandale, der de seneste uger har ramt Telenor.

Som juridisk direktør hos Telenor er det hende, der står i spidsen for at kulegrave og få ryddet op i de hundredvis af sager om oversalg og svindel, som både teleselskabet og Ekstra Bladet har fundet frem til.

- Det er sindssygt pinligt, hvad der er sket for Anne Larsen, siger hun om den 75-årige pensionist fra Valby, der blot er en af mange, som føler sig groft narret efter at have handlet i en Telenor-butik.

- Havde det været min mormor, var jeg blevet så rasende. Det er simpelthen så uanstændigt. Jeg kan slet ikke forstå, hvordan man kan stå ude i den butik og så overhovedet få den idé.

- Det er nogle svære dage for alle i Telenor, erkender Mette Eistrøm Krüger, der står i spidsen for arbejdet med at få ryddet helt op. Foto: Linda Johansen

Værst i Københavnsområdet

Tidligere på ugen erkendte Telenor, at sagen, der begyndte i Hundige, er mere omfattende end først frygtet. I en række af butikker tæt på København har ansatte og butikschefer groft overtrådt de regler, som teleselskabet har. Og i nogle tilfælde så groft, at der er stukket fyresedler ud og politianmeldt medarbejdere.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at folk, som står ude i vores butikker og decideret snyder, selvfølgelig ikke kan være ansat i Telenor, siger Mette Eistrøm Krüger til Ekstra Bladet.

- Hvor er de her tråde opstået?

- Der kan naturligvis være enkeltstående tilfælde og misforståelser rundt om i landet, men vores undersøgelse viser, at snyderiet retter sig mod en mindre gruppe af butikker, der primært ligger i Storkøbenhavn.

- Det er her, at det mere systematiske snyd er sket.

- Hvordan kan det overhovedet sprede sig mellem butikkerne?

- Hvorfor eller hvordan trådene er blevet spredt, er det for tidligt at sige noget om. Der er selvfølgelig et samarbejde og udveksling af medarbejdere mellem butikkerne. Men der er ikke noget i vores undersøgelser, der indikerer, at det strækker sig særligt langt op i vores ledelsessystem.

- Omvendt må vi også sige, at der er nogle butikschefer, der ikke har været deres ledelsesansvar voksent i den her sammenhæng. For der har været enkeltsager, som vi har fået rapporter ind på. Og de sager er blevet håndteret løbende, hvor de ryger ud til den pågældende butikschef.

- Her var det hensigten, at butikschefen skulle rydde op i det. Der er så bare nogle butikschefer, der ikke har formået at tage den opgave på sig. Der er også nogle butikschefer, vi har måttet sige farvel til, fordi de enten har medvirket direkte eller ikke har været deres ledelsesopgave voksen.

Og Telenor-chefen ærgrer sig i dag ikke alene over de enkelte sager, der er slemme nok i sig selv. Samlet har nogle få brodne kar i butikkerne nemlig ødelagt det for de mange i Telenor, der sætter en ære i at gøre tingene ordentligt, mener hun.

- Jeg har været her i rigtig mange år. Det er slet ikke den virksomhed, som vi kender og vil stå for.

- Når vi støder på det her, bliver det rigtigt svært at forklare. Det er også noget, som har ramt stoltheden i hele organisationen hårdt.

- Vi gør faktisk ret meget for at uddanne folk i det værdisæt, vi bærer med os som virksomhed. Og når det så kikser nogle steder, må vi sige, at det er et udtryk for et ledelsesmæssigt svigt, erkender hun.

Mette Eistrøm Krüger og Christian Drejer (t.h.), der er chef for kundeservice, tager de mange sager meget alvorligt. Foto: Linda Johansen

Svære dage for alle

Et af de problemer, der nu skal ryddes op efter, er metoden, man hidtil har udført kontrol efter. For når kunderne har klaget telefonisk til Telenor, er de og klagen blevet sendt tilbage til butikkerne med de ansatte, der på den måde har kunnet ’klagebehandle’ deres egen svindel.

- Vi vil fortsat have stor tillid til vores medarbejdere, fordi vi har generelt ikke grund til andet. Men vi må bare sige, at her har der været nogen, som har svigtet den tillid. Og der må vi have et kontrolsystem, som fanger det fremadrettet.

- I bagklogskabens klare lys kan vi jo nu se, at vi har masser af data fra vores kontroller. Men vi har ikke været gode nok til at stykke billedet sammen. Vi har ikke haft fantasi til, at nogen snød vores kunder i første omgang. Vi har heller ikke haft hverken anledning til eller mulighed for at holde særligt øje med ældre og svage kundegrupper.

- Nogle af klagerne er derfor blevet sendt tilbage til butikscheferne, der ikke alene har undladt at håndtere dem, men tilmed har holdt dem væk fra ledelsessystemet, så vi ikke har hørt om det.

- Hvad tænker I om det omfang af sager, I har fundet nu?

- Jeg tænker, at enhver sag er en sag for meget. Det er sindssygt pinligt, at det kan ske. Det er ikke det, som vi vil stå for. I den sammenhæng er 200 sager mange sager.

- Hvordan er det at være medarbejder i Telenor i disse dage?

- Det er hårdt for dem, som står ude i butikkerne i de her dage. Vi har flere end 400, der gør det helt fantastisk. De skal selvfølgelig have al den støtte og opbakning, som de kan få.

- Det er altså svært at stå derude i de her dage og læse din avis og blive mødt af kunder, som også har læst historierne. Det er svært.

- Stemningen er trykket, og der er røde ører alle steder i organisationen. Det kalder også til handling. Derfor skal vi have ryddet op.

