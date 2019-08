Telenor-skandalen vokser: Hundredvis af kunder ramt af snyd

Flere chefer og ansatte fyret, efter kulegravning har vist, at over 200 kunder kan være blevet snydt

En sag om begrænset snyd i en butik i Bilka i Hundige har udviklet sig til et velvoksent mareridt for ledelsen i Telenor.

Selskabets egen kulegravning af sagen viser i dag, at oversalg og bedrageri af kunder har tråde til flere butikker.

- Vi har lavet en undersøgelse af samtlige 57 butikker og gennemgået mere end 100.000 transaktioner.

- Og vi kan nu se, at vi har et par hundrede kunder, som potentielt set har været i en situation, hvor de er blevet udsat for et oversalg eller regulært snydt af vores medarbejdere, siger Mette Eistrøm Krüger, der er juridisk direktør hos Telenor.

16 ansatte hos Telenor er derfor sat til at ringe rundt til de kunder, der kan være ofre i sagen.

- Så nogle hundrede sager - hvor mange er det?

- Det er et par hundrede sager.

Se også: Telenor-bylden

Katrine Madsen fra Hillerød er en af de mange, der er blevet snydt. Hun får nu mere end 5000 kroner tilbage, efter Ekstra Bladet gik ind i hendes sag. Foto: Linda Johansen

Handicappet ribbet af Telenor: Nu får hun 5358 kroner tilbage

- Over 200?

- Ja, det er nogle sager, hvor vi synes, at der er noget, som ser forkert ud. Så taler vi med dem.

- Og nogle af dem kan vise sig at være helt i orden, mens der er andre sager, hvor vi skal kompensere kunderne, forklarer Mette Eistrøm Krüger.

- Hvad tænker I om omfanget af de sager, I har fundet nu?

- Jeg tænker, at enhver sag er en sag for meget. Det er sindssygt pinligt, at det kan ske.

- Det er ikke det, som vi vil stå for. I den sammenhæng er 200 sager mange sager.

Se her hvad du bør gøre, hvis du mener, at dit teleselskab har snydt dig. Videoreportage: Ekstra Bladet TV (Producer: Lars Mathiasen)

Druknet i henvendelser Siden Ekstra Bladet 7. august afslørede, at Telenor har bortvist en chef og tre ansatte fra sin butik i Bilka i Hundige, er avisen druknet i henvendelser på mail og telefon. Op mod 500 forskellige kilder har kontaktet os. Blandt andre nuværende og tidligere ansatte fra Telenors butikker i hele landet, men også medarbejdere der sidder centralt i Telenor eller i firmaets kundeservice hos underleverandøren Jysk Telemarketing. Den største del af henvendelserne kommer fra kunder, der i nogle tilfælde kan fortælle, at de eller deres pårørende er blevet snydt for mere end 20.000 kroner.

Se også: Afsløring: Telesvindel rammer hele landet

Nye fyringer

Ekstra Bladet har tidligere kunnet fortælle, at sagen har tråde til butikker overalt i Danmark. Men indtil videre mener Telenor, at det er et begrænset antal butikker tæt på København, hvor problemerne er størst.

- Vi kan konstatere, at det begrænser sig til et mindre antal butikker. Og det begrænser sig til en mindre gruppe af ledere og medarbejdere.

- Hvor mange er det?

- Jeg vil være rigtig ked af at gå ind i de nærmere detaljer. Særligt fordi vi stadig er i gang med den her undersøgelse.

- Men er det både butikschefer og medarbejdere, I har sagt farvel til, ud over dem i Hundige?

- Ja, vi har allerede afskediget en række ledere og medarbejdere og er forsat i gang med at undersøge nogle få enkeltpersoner.

- Er det også distriktschefer?

- Vi har ikke belæg for, at snyderiet skulle involvere vores distriktschefer

- Havde det været min mormor, var jeg blevet så rasende, siger Telenor-chefen Mette Eistrøm Krüger om den grove svindel, som særligt ældre kunder har været udsat for. Foto: Linda Johansen

Tip os Ekstra Bladet vil gerne høre fra både nuværende og tidligere ansatte i Telenor, men også fra kunder, der er berørt af sagen. Du kan dele dit tip på telefon 33 47 23 05 eller sende en mail til tech@eb.dk. Alle henvendelser behandles i fortrolighed, når dette ønskes.

Se også: Efter svindel i teleselskab: Kræv pengene tilbage

Kan ikke forklares

Derimod siger hun ganske utvetydigt, at der bliver set med stor alvor på de ting, som nu er gravet frem.

- Vi har flere end 400 medarbejdere, hvoraf størstedelen opfører sig, som de skal, og følger retningslinjerne.

- Og så har vi den her lille gruppe, som ikke har kunnet finde ud af det. Hvad den konkrete årsag er til det, er også et stort spørgsmål for os. Altså, hvad får nogen til at snyde en ældre dame ude i en af vores butikker?

- Det kan vi ikke forklare eller undskylde. Vi kan bare konstatere, at vi har et kontrolsystem, der er sat i verden for at følge op på, om vores salg foregår reglementeret. Og der har vi ikke formået at fange den her type snyd.

- Vi har ikke i vores vildeste fantasi kunnet forestille os, at der ville stå nogen derude og snyde så bevidst.