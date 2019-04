Teleselskab betaler erstatning: Løb fra løfte om fast pris

Teleankenævnet har den 8. april 2019 truffet afgørelse i din klage vedrørende "Prisen For Altid", hvilket Teleankenævnet har informeret Oister om den 9. april 2019. Teleankenævnet har givet dig delvist medhold og har afgjort, at Oister skal betale dig 1.000 DKK i kompensation.



Oister har valgt at følge Teleankenævnets afgørelse og dermed afslutte sagen, da Oister ønsker at bevare det gode kundeforhold, vi har til dig.