Teleselskab: Denne dag slap danskerne deres mobiltelefoner

Der er fuld fart på danskernes mobile dataforbrug.

Det afslører den halvårlige telestatistik, som netop er kommet. Og det er naturligvis en udvikling, man kan mærke hos teleselskaberne.

Men det går ikke helt så stærkt som tidligere, viser nye tal fra Telia, der netop har opgjort dataforbruget for 2018.

Fra 2016 til 2017 voksede datatrafikken i Telias netværk således med hele 26 procent, men fra 2017 til 2018 er stigningen 16 procent. Målt over de seneste fem år er dataforbruget dog eksploderet med en stigning på 628 procent.

Se også: Glem alt om 5G: Kongen er 4G

Det er sådan vi ofte ser hinanden det meste af året - med en mobiltelefon i hånden. Foto: Ivan Boll/Ritzau Scanpix

Se også: Får en advarsel: Teleselskab overvåger kundernes forbrug

Vintertid gav datafest

Der er også stor forskel på, hvor meget vi streamer og browser, når man måler på de enkelte dage på året - og naturligvis også de enkelte timer på døgnet.

Her toppede to dage i 2018, nemlig 11. november og 28. oktober. Sidstnævnte var overgangen til vintertid, hvorfor der var en time mere at surfe i. Derimod har Telia ikke en god forklaring på, hvorfor der blev skudt 29 procent flere data gennem netværket 11. november.

Det har de til gengæld, når det gælder årets mindst dataaktive dage. Det var nemlig juleaften, hvor Telia-kunderne for en gangs skyld lagde telefonen og brugte 23 procent færre data end normalt.

Godt nyt for dit bredbånd: Bliver hele tiden hurtigere