Teleselskab lukker huller i mobilnettet

I løbet af den kommende måned får kunderne hos både Teleselskabet 3 og Oister en hurtigere forbindelse de steder, hvor der i dag er huller i mobilnettet.

3, der også ejer Oister, har netop opgivet en roamingaftale med Telia og vil i stedet samarbejde med TDC.

Nu også 4G

Udover at dække de steder, som 3 ikke i dag gør, er den store forskel fra tidligere, at 3-kunderne nu også får 4G-dækning, når deres telefoner skifter over til TDC's netværk.

Hos Telia var det alene 2G og 3G, der kunne aktiveres. 2G og 3G dækkes i øvrigt fortsat hos TDC.

I praksis er funktionen automatisk, så telefonen selv søger over på det netværk af de to, der giver den bedste dækning, hvor man er.

