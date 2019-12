Teleselskaber flår eSIM-kunder vidt forskelligt

Teleselskabet 3 vil have 100 kroner, når du skifter fra et fysisk sim-kort til eSIM - hos Telia koster det dig ingenting

Da Telia i denne uge lancerede digitale sim-kort - kaldet eSIM - til nyere iPhones, Samsungs Galaxy Fold og den kommende Motorola RAZR 2019, gemte der sig en anden nyhed end blot teknologien i historien.

For mens Telia gratis lader eksisterende kunder skifte deres fysiske sim-kort ud med eSIM, betragter Teleselskabet 3 skiftet som en nyoprettelse, skriver iNPUT. Pris: 100 kroner.

- Som udgangspunkt koster det 100 kroner at skifte SIM-kort, uanset om det er eSIM eller almindeligt SIM-kort, da vi har en vis administration forbundet med skiftet.

- Der er dog visse undtagelser, for eksempel hvis kunden forlænger sin aftale ved at købe en ny mobil, har slettet sit eSIM ved en fejl, haft mobilen til reparation eller lignende, fortæller David Elsass, direktør for 3’s privatmarked, til iNPUT.