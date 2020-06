Teleselskaber går i krig

YouSee forsøger nu at få fat i de samme kunder, som Teleselskabet 3 i dag sidder hårdt på

Mens mange danskere fortsat 'ligger i corona-skjul' herhjemme, sætter YouSee nu en krig i gang om markedet for udenlandsk mobiltelefoni.

Ifølge Berlingske mandag vil det TDC-ejede selskab lade en million mobilkunder kunne bruge både deres data- og taleabonnement i 12 lande uden for EU.

Det er de samme kunder, Telelselskabet 3 de seneste år har haft stor succes med at indfange ved at tilbyde produktet 3LikeHome, der modsat YouSee dækker markant flere lande.

Med den nye løsning kan YouSee-kunderne bruge op til 20 gigabyte data og den taletid, de har til rådighed, i Tyrkiet, Thailand, Singapore, Malaysia, Kina, Hongkong, Japan, Australien, New Zealand, Canada, USA og Færøerne.

5G-telefoner ubrugelige i Danmark

5G bliver gratis

Samtidig vil YouSee gøre det gratis for alle kunder med et abonnement fra 199 kroner om måneden og op at bruge det kommende 5G-netværk, når det senere i år rulles ud i Danmark.

Her kan man dog alene koble sig på 5G med en 5G-enhed herhjemme, da der endnu ikke er lavet aftaler om 5G-roaming i andre lande.

