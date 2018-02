Test: Samsung har kopieret sig selv ind i ny mobiltelefon

Bliver du også 'rundforvirret', når du skal navigere rundt mellem de mange modeller, model- og typenavne på mobilmarkedet? Hvis svaret er ja, er det forståeligt.

Udover de løbende nyheder med ofte små forbedringer, så kloner de største mobilproducenter også sig selv og deres egen succes. Det gælder også Samsung, der netop har sendt en klonen kaldet Galaxy A8 2018 på gaden.

Display til kanten

Modellen, der også findes i en seks tommers plus-udgave, ligner på flere områder Samsungs salgssucces Galaxy S8.

Den har et display, der rækker næsten ud til kanten. Telefonen har glas på både forsiden og bagsiden, normalt hovedtelefonstik og næsten samme design.

Men på flere områder er telefonen også sin egen. I hvert fald indtil på søndag hvor Samsung lancerer sin nye topmodel Galaxy S9.

Ny Galaxy på søndag

S9 ventes blandt andet at kopiere den måde, Samsung har placeret aflæseren til fingeraftryk på, der på A8 ligger under og ikke ved siden af kameraet.

Under vores test af Galaxy A8 var oplevelsen dog den samme skuffelse, som med Galaxy S8: Samsung kan ganske enkelt ikke finde ud af at placere en fingeraftrykslæser, så den bliver anvendelig i hverdagen. Det er noget møg!

Andre ting fungerer dog bedre. Blandt andet det dobbelte selfiekamera, der er en af de store nyheder i A8. Forvent ligeledes et dual-kamera i Galaxy S9.

Sådan sidder fingeraftrykslæseren på Galaxy S8. På A8 er den lagt under kameraet, men det er stadig noget skrammel, mener vores anmelder. PR-foto

Det skal du vide om Galaxy A8 Software: Android 7.1.1 Processor: Exynos 7885: octa-core CPU (2x2.2GHz Cortex-A73 + 6x1.6GHz Cortex-A53), Mali-G71 GPU Skærm: 5,6 tommers Super AMOLED display (Full HD) Størrelse: 149,2 x 70,6 x 8,4 mm Vægt: 172 gram Opløsning: 2220 x 1080 pixels Vand/støvtæt: Ja, IP 68 Frontkamera: 16 MP (blænde 1.9) + 8 MP (blænde 1.9) Bagkamera: 16 MP (blænde 1.7) RAM: 4 GB Intern hukommelse: 32 eller 64 GB (udvalgte modeller) MicroSD: Ja Batteri: 3000 mAh (kan hurtigoplades, men ikke udskiftes af brugeren) Dual SIM: Ja (udvalgte modeller/i stedet for MicroSD) Læser til fingeraftryk: Ja Ansigtsgenkendelse: Ja Irisscanner: Nej Hovedtelefonstik: Ja, 3,5 tommer Farver: Sort, grå og guld Set til 3500 kroner uden abonnement Vis mere Luk

Pris tæt på topmodel

Når vi vejer og måler vores brugeroplevelse af både A8 og S8, som vi har testet gennem flere måneder, vinder S8 imidlertid. Også på prisen.

Gør du meget op i specifikationer, har vi her sat A8, S8 og A8+ sammen her. Som det fremgår af skemaet, kan A8 og A8+ godt 'slå' S8 på udvalgte punkter, men ikke på de væsentlige, mener vi.

Og som altid når en ny topmodel snart lanceres, er prisen på Galaxy S8 i disse uger på vej så langt ned, at du skal lidt over 500 kroner mere op af lommen for at vælge den frem for A8. Det ville vi gøre.

Flere alternativer

Galaxy S8 er samtidig lettere (jo, A8 føles faktisk lidt for tung), smukkere at se på, tyndere og hurtigere. Den har også endelig fået Android 8.0 Oreo, hvilket A8 ikke har. S8 er bare en bedre telefon, mener vi.

Betyder det så, at A8 er et ringere køb? Tjaaah, målt op mod S8 er den. Og der er ligeværdige alternativer på markedet, når du først ligger i prisklassen 3500 kroner, som Galaxy A8 gør.

Du får for meget for pengene med OnePlus 5T, der ganske vist ikke er vandtæt på samme måde som A8, men modellen er en sjovere og mere interessant telefon.

Huaweis Honor-serie er et andet interessant alternativ, men ikke i samme solide klasse som Galaxy A8.

