Tiden løber stærkere end Microsoft

Der er ingen grund til at spare på superlativerne, når man beskriver Microsofts 2-i-1-bærbare Surface Book 3.

For hvis nogen har styr på byggekvalitet og lækre materialer, så er det den amerikanske softwaregigant.

De seneste år har firmaet således med rette fået stor succes med produktionen af hardware i Surface-serien, som netop er udvidet med dual-screen-smartphonen kaldet Surface Duo.

Se også: Disse bønner er et hit

Prisen er i top

I dag handler det om et Surface-produkt i den modsatte ende af skalaen. Den store og tunge bærbare Book 3, der findes i både en 13,5 og 15 tommers udgave.

Begge kan nemt genkendes på det foldbare hængsel, som displayet sidder i. Hængslet gør det muligt at dreje skærmen 360 grader rundt, men kan også frigøres med et tryk på en knap.

Designet og ideen bag Surface Book 3 har imidlertid flere år på bagen. Det ændrer denne nyeste udgave i serien ikke på, hvilket fortsat betyder tykke kanter og et lidt for tungt indtryk.

Det er ærgerligt, når prisen er i top. Her forventer man som forbruger et både lettere og mere elegant produkt, men stadig med de interne muskler og den flotte skærm, som Microsoft faktisk leverer i Surface Book 3. Og det ønske lever modellen ikke op til.

Du kan dreje displayet 360 grader og tage det helt af. Pr-foto

Se også: Lagde Danmark på is: Nu er de tilbage

Tung brugeroplevelse

Under vores tests af bærbare opstår typisk to situationer: Begejstringen, der holder ved, og som får os til at ønske, at man kunne beholde produktet. Og situationen hvor man ikke tænker videre over, at testmodellen snart skal sendes retur igen.

Sådan var det desværre med Surface Book 3, der vil det hele, men ikke rigtigt kan være en fremragende bærbar eller en imponerede tablet.

Som sidstnævnte er det en for stor og tung brugeroplevelse, der venter køberne. Man har med andre ord sjældent lyst til at trykke på knappen og alene betjene skærmen.

Her ses displayet fra den bærbare sammen med en pen og drejehjulet, som er ekstraudstyr. Pr-foto

Se også: Computeren der letter dig

Vent på fremtiden

Som bærbar er Surface Book 3 bestemt habil, men oplevelsen drukner, når man ved, at der findes både billigere, lækrere og lettere konkurrenter.

Jeg har derfor svært ved at anbefale et køb her. Så hellere vælge et af de mange eksisterende alternativer eller vente, indtil Microsoft indhenter tiden og leverer en bærbar, der smager af fremtid.