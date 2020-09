Tidligere DR-vært får kritik: Laver en 'vodkaklovn'

Midt i den allerede brandhede debat om Huawei, 5G-netværket og den tætte forbindelse til det kinesiske styre, kaster den danske afdeling af firmaet nu yderligere brændstof på bålet.

Det sker med en serie af tv-programmer til børn, der fra 5. oktober kan findes på YouTube.

Tommy Zwicky slog sit navn som børnevært fast under sine mere end 10 år i DR. Nu har han skiftet side og laver kommercielt tv for Huawei. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

Se også: 0 stjerner: Mobilen du IKKE skal købe

Kendt fra DR

Fredag morgen præsenterede firmaets nye kommunikationschef, Tommy Zwicky, serien, som er hans idé. 'Tech med Tommy' er navnet på programmerne, der får en erfaren børnevært i spidsen.

Tommy Zwicky er nemlig allerede et kendt navn fra nyhedsprogrammet UltraNyt på DR og senest i rollen som redaktør på Børneavisen.

- Jeg synes, det er en rigtig god idé. Jeg kommer fra en baggrund med børne-tv og ved, hvordan man formidler vanskeligt stof til børn.

- Nu sidder jeg i en virksomhed, som ved en masse om teknologi. Og så kunne vi se, at der er en masse børn, der ikke forstår den teknologi, de bruger hver eneste dag. Så går det op i en højere enhed.

Huawei er den helt forkerte afsender af indhold til børn, mener John Strand. I hvert fald hvis den danske afdeling glemmer at fortælle, hvordan firmaet hjemme i Kina hjælper det autoritære regime med at overvåge og undertrykke landets befolkning. Foto: Thomas Borberg

Gigantisk selvmål

Den holdning har Huawei imidlertid haft svært ved at få opbakning til.

Allerede inden udsendelserne er ude på YouTube, får selskabet i stedet hård kritik for at lave indhold til børn.

- Det er de facto den kinesiske stat, der dermed laver børne-tv til danskere via Huawei. Så groft forenklet kan det siges.

- Der bliver jeg bekymret, for alle kan sige sig selv, at det ikke ligefrem er verdens smarteste idé, siger Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, til Altinget.

Også teleanalytiker John Strand fra Strand Consult mener, at Huawei er i gang med at sparke et gigantisk selvmål.

- Det svarer jo lidt til, at spritfabrikkerne eller Carlsberg hyrer Bubber til at lære unge mennesker, hvordan man fester og drikker igennem, siger han til Ekstra Bladet.

Bruger DR-viden

Tommy Zwicky fra Huawei er overrasket over kritikken.

- Ikke mindst fordi der ikke er nogen, der har set indholdet endnu. Jeg går til den her opgave præcis på samme måde, som jeg har gjort, da jeg var på DR. Og jeg har en masse priser, der viser, at det er jeg god til. Det er den viden, jeg tager med.

- Vi er forpligtede til at give den viden videre, når vi nu har den, og der er et behov for den derude. Jeg har svært ved at se, at det at videregive viden skulle være problematisk.

John Strand er enig i, at det kan være fint at informere børn om teknologi. Huawei er bare den helt forkerte afsender, mener han.

- På samme måde, som der på cigaretpakkerne står, at de er usunde, burde Huawei fortælle, hvordan de leverer teknologien, som det kinesiske styre bruger til at overvåge og undertrykke kinesiske børn og deres forældre, siger John Strand.

- Og nu er Huawei altså er en del af en sikkerhedspolitisk debat herhjemme. At inddrage børn i den debat på den her måde, mener jeg er 'fantastisk gjort'.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at det kommer til at backfire på dem.

Se også: Advarer kunder mod Huawei

Logisk at gøre det

Efter planen offentliggøres 'Tech med Tommy' fra 5. oktober. Der er planlagt otte afsnit om alt fra Bluetooth til 5G og kunstig intelligens.

- Om noget ville jeg ønske, at den debat handlede om 5G. Fordi det er meget mere væsentligt for Danmark og danskerne end vores lille projekt her. Men det er som om, at det er der ikke rigtigt nogen, som har interesse i, siger Tommy Zwicky til Ekstra Bladet.

- Man har bare besluttet sig for, at det er sikkert farligt, fordi det kommer fra Kina, hvilket ikke giver nogen mening. For utrolig meget af den teknologi, vi omgiver os med, kommer jo fra Kina.

- Vi gør det her, fordi det er noget, vi har en særlig ekspertise i, og fordi det er noget, jeg brænder for. Når de to ting mødes, er det det mest logiske, at vi laver de her videoer.

- Kritikerne mener jo det stik modsatte. At det er ulogisk og alene smider brænde på bålet. Hvorfor ikke bare tage debatten om 5G og mobiltelefoner - og så holde jer langt væk fra børne-tv?

- Jeg håber, at når man ser de her videoer, så vil man opdage, hvor uproblematiske de er.

- Hvis vi som virksomhed ikke har mulighed for at gå ud og fortælle fakta. Hvor er vi så henne?

- Du har jo et personligt brand med dig fra DR og Børneavisen. Er du ikke i gang med at slide det ned nu?

- Jeg er jo mig. Det er mit brand. Og jeg forbeholder mig retten til at være kommunikationschef hos Huawei på min måde.

- Hvis man bare ville gøre det, som alle mulige andre gør det, var der jo ingen grund til, at det var mig. Jeg står 100 procent inden for det arbejde, jeg laver, og de videoer, vi har lavet. Jeg håber, at folk vil se dem, for hvad de er.

- Men hvis folk ikke har lyst til at se videoerne, er det klart, at der ikke er nogen grund til at fortsætte med at lave dem.