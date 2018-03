Tjek kortet: Så hurtigt er internettet i dit sommerhus

Energistyrelsen har netop opdateret måleren til at tjekke hastigheden på din bredbåndsforbindelse

Når foråret forhåbentligt snart melder sin ankomst, betyder det en opblomstring af aktiviteterne i landets sommerhusområder.

Og et af emnerne, der sikkert bliver talt om hen over hækken igen i år, er hastigheden på internettet. Hvis man da overhovedet kan få brugbart bredbånd, hvor ens sommerhus ligger.

Data fra Energistyrelsen afslører således, at der kan være stor forskel på dækningen fra kommune til kommune. Men også at dem, der faktisk har netadgang i sommerhuset, ligeledes må leve med enorme forskelle i hastigheden.

Forklaringen er blandt andet, at teleselskaberne har nogen mindre interesse i at udbygge bredbåndet i de tyndt befolkede områder end i for eksempel storbyerne.

Fullrate bag app til at tjekke wi-fi med Teleselskabet Fullrate har i stilhed frigivet en gratis app til at tjekke wi-fi-forbindelse med. Appen hedder 100% WiFi og findes både til iPhone og Android. Den kan ifølge Fullrate bruges til at teste dit wi-fi i husets forskellige rum og indeholder gode råd til, hvordan man kan optimere det. Appen er tilgængelig for alle - ikke kun kunder - da den nye app kan være være med til at løfte wi-fi-oplevelsen for alle danskere.

Se også: Går der også kludder i dit wi-fi? Denne dyre livline kan være løsningen

Dårligt i Køge - godt i Sydjylland

Som det fremgår af kortene herunder, skiller Køge sig ud ved den meget lave hastighed på 2 Mbit download og 0,5 Mbit upload. Kommunen har en af de laveste procenter af sommerhuse, der kan få denne hastighed.

Men også ved hastigheder mellem 5 Mbit og 100 Mbit i download dumper Køge markant, som et af de dårligste steder i landet at have et sommerhus, hvis man måler på bredbåndshastigheden.

Derimod er sommerhusene i for eksempel det sydlige Jylland generelt begunstiget med gode hastighederne, når ellers det er muligt at få internet i sommerhuset.

Danmark er skævt på nettet: Sådan får du en bedre forbindelse

Mål dit eget net

Nethastigheden kan dog været mere individuel, end kortene herunder viser.

Derfor har Energistyrelsen netop opdateret den onlinemåler, man kan bruge til at tjekke nethastigheden, præcis hvor man bor. Og uanset om man bor i sommerhus, lejlighed eller hus.

Udover at måle hastigheden via en computer, kan man også bruge den opdaterede måler på sin mobiltelefon eller tablet.

Se også: Googles wi-fi-guru: Du ødelægger selv dit netsignal

Tjek hastigheden: Sådan gør du det rigtigt Der findes en række af onlinetjenester, du kan bruge til at måle hastigheden med. For eksempel tjekditnet.dk, bredbånd.dk eller Yousee's hastighedsmåler. Det er en god idé at lave din måling med forskellige hastighedsmålere og meget gerne flere gange over et døgn. Hvis du vil måle hastigheden på din bredbåndsforbindelse rigtigt, kræver det, at du tilslutter din computer direkte til din internetrouter med et ethernet kabel. Måler du alene fra din mobiltelefon eller tablet, viser resultatet nemlig kun, hvor hurtig forbindelse er via wi-fi. Du skal slå den trådløse forbindelse fra på din computer og på routeren, når du måler med kabel. Hvis du ikke kan finde ud af at slå den trådløse forbindelse fra på routeren, er det ekstra vigtigt, at alle enheder, der har trådløs forbindelse til routeren, kobles fra, mens du måler. Har du andre enheder end computeren sluttet til routeren, skal ledningen til disse også tages ud, mens du tester. For at få en så præcis måling som muligt skal du lukke alle programmer som antivirus, firewalls - og tjenester som Facebook, som du bruger i computerens browser. Husk at slå vigtige programmer til, når du er færdig med at måle.

Interaktivt element

Interaktivt element

Interaktivt element

Interaktivt element

Interaktivt element