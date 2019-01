Tjek listen: Så dårlig er antennen på din mobiltelefon

Hvor gode er de mest populære mobiltelefoner til at holde forbindelsen?

Det spørgsmål forsøger Aalborg Universitet og Energistyrelsen nu for fjerde gang at besvare i en omfattende test af 16 populære mobiltelefoner.

Som i 2012, 2013 og 2016 er det igen Gert Frølund Pedersen, som er professor i antenneteknologi, der står bag undersøgelsen. Og den afslører store udsving i telefonernes tale- og datakvalitet, der i høj grad afhænger af, hvordan du holder på telefonen.

Ifølge Gert Frølund er der så markante forskelle i antennernes kvalitet under tale, at det vil kunne mærkes, når man bevæger sig ind i et område med en svagere mobildækning.

Bedst til tale

De fleste holder deres mobil i højre hånd, og her er Doro 7070 er en klar vinder. Huawei P10, iPhone XS Max og Huawei P9 Lite Mini er dårligt.

Doro 7070 er igen bedst, hvis du vælger venstre hånd - her dumper iPhone 8 Plus.

Derimod klarer Huawei P10 Lite sig bedst under opkald, når telefonen ligger frit og væk fra hovedet. Men det er en iPhone XS Max, der ligger i bunden af samme kategori.

I alle tre talekategorier klarer Doro 7070 samlet bedst, mens Samsungs Galaxy S8, S9 og S9+ følger lige efter. I bunden ligger iPhone XS Max, OnePlus 6 og iPhone 8 Plus.

Bedst til data

Situationen er anderledes, når det gælder gælder evnen til at overføre data.

Her er forskellene telefonerne imellem nemlig noget mindre, og Doro 7070 er nu skubbet mod bunden på listen.

I stedet vinder Galaxy S9+, S9 og iPhone 8 Plus som de tre bedste til dataoverførsel, når du holder telefonen i højre hånd. Dårligst er Sony Xperia XA2, Huawei P10 Lite og P9 Lite Mini.

Lægger du derimod telefonen frit, er datavinderen iPhone 8, iPhone 7 og iPhone 8 Plus, mens taberne igen er Sony Xperia XA2, Huawei P10 Lite og P9 Lite Mini.

Samlet er iPhone 8 bedst til data, men tæt fulgt af iPhone 8 Plus og Galaxy S9. Dårligst er Sony Xperia XA2, Huawei P10 Lite og P9 Lite Mini.

Sådan er undersøgelsen lavet Aalborg Universitet har bygget et fantom hoved og en fantom hånd for at kunne teste telefonernes evne til at sende data til og modtage data fra en såkaldt basestation. Udstyret er testet under kontrollerede forhold i et laboratorium, hvilket gør det muligt at lave ensartede og præcise målinger. Telefonernes evne til at holde forbindelsen under tale er testet med telefonen ved højre side af hovedet, venstre side af hovedet og fritstående. Telefoner evne til at holde forbindelsen under dataoverførsel er testet ved højre side af hovedet og fritstående. Resultatet er, at der - afhængig af telefonens position - kan være store forskel på kvaliteten i taleforbindelsen. Derimod er datakvaliteten blevet bedre og med meget mindre forskel i kvalitet sammenlignet med tale. De 16 telefoner i testen er blandt de mest brugte i Danmark. Kilde: Gert Frølund Pedersen/Aalborg Universitet 2018

Dommen

Når man lægger samtlige resultater for både tale og data sammen, tager Samsung førerpositionen tæt fulgt af Doro 7070.

Således er Galaxy S9, S9+ og S8 i top, mens iPhone XS Max, Huawei P9 Lite Mini og OnePlus 6 er dårligt målt i alle kategorier.

Ifølge Gert Frølund Pedersen er der siden sidste undersøgelse i 2016 sket en markant forbedring af telefonernes evne til at overføre data.

Alligevel mener han fortsat, at der bør laves en standard for, hvor dårlig antennen på en mobiltelefon må være. Og at mobilkunderne skal have krav på at få testresultaterne for en telefon udleveret, inden de beslutter sig for at købe.

