Trækker Samsung stadig vejret? På torsdag får vi svaret

Kunne man forestille sig, at sydkoreanske Samsung om få år lider samme skæbne, som Sony netop har fået: at være et irrelevant og lille mobilmærke?

Det lyder sikkert vanvittigt at tænke den tanke på et tidspunkt, hvor firmaet er den største producent af mobiltelefoner i verden.

Men sådan sagde man også om Nokia, før finnerne bed hårdt i asfalten.

Samme melodi til højere priser

Torsdag får vi et aktuelt svar på, hvordan og hvor godt Samsung trækker vejret.

Skal man tro de mange læk af det nyeste flagskib Note 9, der præsenteres klokken 17 dansk tid, venter der i stor stil gentagelser af forgængeren Note 8 med små forbedringer og lidt højere priser.

Og det er netop problemet. At en dominerende producent som Samsung gentager sig selv i uendelighed i håbet om, at forbrugerne hopper med på melodien og køber opgraderingen.

Irriterende Bixby

Noget tyder på, at forbrugerne har gjort det stik modsatte med den seneste topmodel, Galaxy S9 og S9 Plus fra Samsung.

Firmaet erkender i dag, at modellerne har solgt ringe og slet ikke er blevet hevet ned fra hylderne i den takt, man har været vant til.

Kunne forklaringen være, at Samsung sælger det samme gear dyrere, end andre kan sælge lige så godt og billigere? Ja da.

At kunderne nu i flere modeller har slæbt rundt på den vanvittigt irriterende Bixby-stemmetjeneste og medfølgende ubrugelige Bixby-knap, der ikke kan bruges til andet? Bestemt.

Eller at vi fortsat venter på, at Samsung får placeret læseren til fingeraftryk et sted, hvor den faktisk er brugbar? Absolut - burde aldrig være blevet et problem!

Bedre at være mobilkunde

Samsung har sikkert noget i gang i sine laboratorier, der en dag bliver til en interessant mobil nyhed. Men at det skulle ske torsdag, er svært at tro.

Galaxy Note 9 bliver et marginalt produkt i Danmark og sandsynligvis en tam forretning på det globale marked.

Men som vi konstaterede forleden i en analyse af Huaweis muligheder for at banke Samsung: det er heldigvis blevet langt bedre at være mobilkunde, fordi der er kommet så mange billigere og mere interessante alternativer at vælge imellem.

