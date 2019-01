Træt af posten? Robothund kan være ny løsning

I takt med at vi foretager flere og flere af vores køb på internettet, kommer der behov for flere og bedre muligheder for at levere varerne fra onlineshoppen og hjem til forbrugerne.

En løsning på problemet er blevet præsenteret på dette års store IT-messe, Consumer Electronics Show (CES), i Las Vegas.

Den tyske virksomhed Continental arbejder nemlig på en robothund, der skal fungere som pakkebud. Det skriver Ruptly.

Continental, der blandt andet specialiserer sig i transportmidler, kalder den nye leveringsmetode for Continental Urban Mobility Experience, som har den noget mere mundrette forkortelse CUBE.

Fordelen ved 'posthunden' er, at den skulle kunne navigere sig gennem travle bymiljøer og bestige trapper.

CUBEs tyske skabere sagde dog i forbindelse med præsentationen af opfindelsen, at det firbenede postbud blot er et koncept nu, men at de vil arbejde på prototyper de kommende år.

